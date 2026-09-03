Confinadas preventivamente más de 150 personas de Sosas de Laciana (León) por el fuego

Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 3 septiembre 2026 20:07
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LEÓN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) II declarado este jueves en Sosas de Laciana (León) ha provocado el confinamiento preventivo de más de 150 vecinos, según se ha establecido en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

Las llamas se han originado a las 17.22 horas por causas que se encuentran por el momento en investigación y se ha decretado su nivel máximo casi una hora más tarde --18.20 horas--, al suponer un grave riesgo para la población y bienes no forestales.

Sobre el terreno realizan las labores de extinción 27 medios, entre ellos, un técnico, seis agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, otros dos bulldózer y cinco brigadas helitransportadas y siete medios aéreos, entre otros.

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