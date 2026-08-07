Confirma penas globales de 10,5 años a un hombre y una mujer por explotación sexual en Salamanca

SALAMANCA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Salamanca a una mujer de nacionalidad china y un hombre de Salamanca, por explotar sexualmente a mujeres chinas en un piso situado en la avenida de Portugal.

Ambos están acusados de captar, trasladar y explotar sexualmente a varias mujeres en situación de vulnerabilidad, en un caso que la Sala ha calificado como un ejemplo claro de trata con fines de explotación sexual.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, dictada por la Sala de lo Penal del TSJ, rechaza íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa y avala la valoración probatoria realizada en primera instancia, al subrayar que los hechos acreditados muestran una estructura organizada, sostenida en el control, la intimidación y la explotación económica de las víctimas.

Según el fallo, las víctimas fueron "captadas en China con falsas promesas de trabajo" y, una vez en España, sometidas a un férreo control económico, psicológico y de movimientos.

El régimen de control incluía vigilancia constante, restricciones de movimiento y exigencias de pago por supuestos gastos de alojamiento y manutención.

La Sala ha considerado probado que los acusados se lucraban de manera directa de la prostitución forzada de las víctimas, que imponía horarios, precios y condiciones, y se apropiaba de la mayor parte de los ingresos. El tribunal destaca que las mujeres actuaban sin capacidad real de autodeterminación, sometidas a un clima de presión psicológica y dependencia.

El TSJ respalda la credibilidad de las declaraciones de las víctimas, que fueron coherentes, persistentes y corroboradas por la investigación policial. Los agentes documentaron desplazamientos, comunicaciones y elementos logísticos que encajaban con el patrón de explotación descrito.

La defensa alegaba contradicciones y falta de pruebas directas, pero la Sala ha recordado que la valoración conjunta de los testimonios y los informes policiales resultan suficiente para sostener la condena.