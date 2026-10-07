Confirmadas las penas para la pareja que estafó y encerró durante meses a una discapacitada en Salamanca

SALAMANCA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado íntegramente las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Salamanca a una pareja por detención ilegal, delito contra la integridad moral y estafa continuada contra una mujer con un 79 por ciento de discapacidad psíquica y una dependencia severa.

Por detención ilegal, se les impone la pena de 7 años y 6 meses, por delito contra la integridad moral, un año y 3 meses y por estafa continuada, 2 años y 9 meses. Además, deberán indemnizar a la mujer con 6.000 euros por daños morales y 2.171,52 euros por las disposiciones bancarias.

La Sala sólo modifica parcialmente la pena del otro acusado, considerado cómplice, al reconocerle la atenuante de confesión al considerar que su colaboración inicial ayudó a esclarecer los hechos. Por ello, reduce sus penas de 2 años y 4 meses a 1 año y 7 meses por detención ilegal y de dos meses a un mes y 10 días por delito contra la integridad moral.

La sentencia describe la situación en la que los acusados mantuvieron a la mujer durante meses. Según el fallo, los procesados se aprovecharon de su vulnerabilidad para ganarse su confianza y trasladarla a una vivienda ocupada ilegalmente en Salamanca, donde la mantuvieron encerrada contra su voluntad, sin agua, luz, calefacción ni sanitarios.

"La mantenían encerrada (...) sin las necesarias condiciones de higiene, habitabilidad y salubridad acordes a la dignidad humana", recoge la resolución. La mujer dormía en un colchón mugriento y realizaba sus necesidades en un cubo. Su deterioro físico era evidente, ya que había sufrido una notable pérdida de peso", relata.

La situación se descubrió el 18 de diciembre de 2024 cuando un vecino alertó a la Policía tras escuchar a la mujer pedir ayuda y afirmar que estaba secuestrada. Los bomberos tuvieron que fracturar dos cerraduras para acceder a la vivienda y a la habitación donde se encontraba la víctima.

Además del encierro, la pareja utilizó la tarjeta bancaria de la mujer para realizar retiradas y pagos sin su consentimiento para lo que aprovechó que habían averiguado el PIN que tenía anotado. La sentencia detalla cinco operaciones fraudulentas por un total de 2.171,52 euros, con retiradas en cajeros de Plasencia y Salamanca y compras en comercios locales.

Las mismas fuentes explicaron que los tres condenados recurrieron la sentencia y precisa que la pareja sostuvo que la mujer permanecía en la vivienda por voluntad propia y que mantenía contacto con vecinos y familiares. También negaron la estafa y aseguraron que era la mujer la que pedía retirar dinero para gastos cotidianos.

El TSJ rechaza estos argumentos y avala la valoración probatoria de la Audiencia y destaca la coherencia del testimonio de la víctima, la corroboración policial y la situación de extrema vulnerabilidad que impedía exigirle conductas de autoprotección.

Por su parte, el otro hombre acusado, condenado como cómplice, alegó falta de dolo, error de tipo y miedo insuperable. La Sala descarta estas tesis y recuerda que él mismo reconoció que la mujer estaba encerrada y que le pidió ayuda para salir.