Confirmado un caso de gripe aviar en un águila calzada recogida en Pedraza de Alba (Salamanca)

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha confirmado gripe aviar en los análisis realizados sobre un águila calzada ('hieraaetus pennatus') recogida en Pedraza de Alba, en la provincia de Salamanca, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

El ave fue localizada el 16 de agosto con síntomas nerviosos en el entorno de la localidad salmantina y, siguiendo los protocolos establecidos ante la aparición de posibles enfermedades o intoxicación de fauna silvestre, los responsables veterinarios del Centro de Recepción de Fauna Silvestre de Salamanca dieron cuenta a los servicios veterinarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para la toma de muestras y su ulterior análisis.

Una vez analizados y confirmados en el laboratorio nacional de referencia de Algete, se comprueba mediante la técnica de PCR que hay animales positivos al virus Influenza Aviar (H5N1).

Por ello, la Junta de Castilla y León ha reforzado la prevención, el control y la vigilancia de las medidas de bioseguridad que se aplican en las explotaciones avícolas del entorno de Pedraza de Alba.

Además, tras esta confirmación, fruto de la aplicación de los protocolos del Programa de Vigilancia de la Influenza Aviar, se intensifica la labor de localización de ejemplares muertos y se refuerzan la prevención, el control y la vigilancia en el entorno de la localidad salmantina.

La circulación de los virus de la influenza aviar no es un fenómeno nuevo, ya que se trata de una enfermedad de distribución mundial, si bien los distintos tipos de cepas se distribuyen de forma heterogénea.

Por ello, en España existe un programa nacional de vigilancia basado en el riesgo, que tiene en cuenta la alta variabilidad genética del virus y que incluye un sistema de vigilancia activa y pasiva, tanto para aves domésticas como silvestres.

A pesar de que estas situaciones pueden provocar cierta alarma entre la población, el Gobierno autonómico ha aclarado que este positivo no supone ningún riesgo para la salud pública, dado que la variante del virus H5N1 que está circulando este año por Europa no posee una capacidad significativa de transmisión al ser humano, así como por el hecho de que el agente patógeno no puede ser transmitido a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados de estos.

Independientemente de este hecho, y de que, según los expertos en sanidad animal, el riesgo de contagio entre los trabajadores expuestos a animales enfermos es bajo, la Junta de Castilla y León recomienda intensificar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, comunicar de inmediato cualquier sospecha y minimizar el contacto con aves silvestres que muestren síntomas o estén muertas para evitar la dispersión.