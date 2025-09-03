El Congreso V Centenario de la Catedral de Segovia ofrecerá un total de 40 ponencias entre el 16 y 17 de octubre

SEGOVIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Segovia celebrará entre el 16 y 17 de octubre el Congreso Internacional 'Fe y Materia. Cinco siglos de historia de la Catedral', cuyo programa definitivo ha sido oficialmente presentado y ya está disponible para investigadores y público general, en el que ofrecerá un total de 40 ponencias, con casi medio centenar de participantes, enmarcadas en doce paneles, cada uno moderado por los miembros del comité científico del Congreso.

Los temas a tratar en las ponencias se distribuyen desde la historia de la construcción y los protagonistas de la misma, arquitectura, materiales maestros de obras y estilos artísticos, hasta el patrimonio documental, los bienes muebles, el enfoque litúrgico y la devoción, para finalizar con el último bloque, el ámbito de la conservación, gestión y comunicación.

Los ponentes representan a once universidades españolas y una mexicana, y a trece instituciones, cuatro de ellas extranjeras. Algunas de las entidades presentes son la Real Academia de San Quirce, el Instituto del Patrimonio Cultural de España, la Catedral de Sevilla, el Museo del Prado, el Museo Cerralbo, la Fundación Co-Catedral de San Juan de Malta y el Boston College. El resto son investigadores independientes, especializados en diferentes áreas de estudio.

La inauguración del Congreso Internacional V Centenario de la Catedral de Segovia tendrá lugar el 16 de octubre, en el Palacio Episcopal, por el deán de la Catedral, Rafael de Arcos Extremera, el alcalde de Segovia, José Mazarías Pérez, y el vicario general de la Diócesis de Segovia, Mariano Sanz González.

Tras la inauguración, el cronista oficial de Segovia y experto en la Catedral, Antonio Ruiz Hernando, ofrecerá la conferencia inaugural 'La Catedral de Segovia. 1525-2025'.

El resto de ponencias del Congreso tendrán una duración de quince minutos, y habrá debates antes de las comidas y al finalizar las jornadas. Debido a la importancia de la liturgia y la devoción en la Catedral habrá una ponencia marco dirigida por el canónigo de la Catedral José Miguel Espinosa Sarmiento, titulada 'La liturgia y la piedad en la Catedral de Segovia (1945-2025)'.

El viernes, a las 17.15, está prevista la ponencia de clausura, a cargo del jefe de colección de pintura italiana del Barroco del Museo Nacional del Prado, David García Cueto, que hablará de 'Las copias artísticas en la Catedral de Segovia'.

Finalmente, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, y el deán Rafael de Arcos, cerrarán el congreso, cuyas ponencias serán recogidas en un tomo en el que plasmar todo el legado de contenidos científicos que apoyan la importancia de este V Centenario.

Para facilitar la asistencia de público, el Cabildo catedralicio ha dispuesto cuarenta plazas para inscribirse en el Congreso. Los interesados pueden consultar en la web diocesisdesegovia.es dónde descargar el formulario de inscripción. Una vez finalizado el Congreso se editará una publicación digital con todas las intervenciones.

El Congreso V Centenario de la Catedral de Segovia ha sido diseñado durante un año por el Cabildo, con un comité organizador formado por Gloria Martínez Leiva, investigadora e historiadora del arte, Sirga de la Pisa Carrión, profesora de Historia del Arte en la Universidad CEU San Pablo, y Adolfo Rubio Pascual-Muerte, responsable de comunicación de la Catedral. A ellos se ha unido un comité científico, formado por teólogos, historiadores, arquitectos y museistas.