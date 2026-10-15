El Congreso de Economía Plateada defiende en Palencia la innovación como motor de desarrollo ligado al envejecimiento

PALENCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional de Economía Plateada impulsa estos días en Palencia la innovación y las oportunidades de negocio ligadas al envejecimiento como motor de desarrollo y atracción de inversiones.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, y el presidente del Comité Científico organizado, Iñaki Ortega, han destacado en la inauguración de este foro que las personas mayores constituyen un activo social, económico y de experiencia cada vez más relevante.

Las diferentes ponencias y actividades del programa, que se extenderá a lo largo de dos días, abordarán, desde diferentes puntos de vista, la necesidad de adaptar productos, servicios y políticas públicas a una generación con mayor capacidad adquisitiva, más esperanza de vida y un creciente protagonismo en la economía.

Así se ha incidido en la idea de que el envejecimiento de la población no solo supone solo un reto demográfico, sino que también puede ser una fuente de oportunidades, de innovación y de creación de empleo para los próximos años.

"Hablar de economía plateada no se refiere exclusivamente hablar de un servicio asistencial para personas mayores o una política sociosanitaria, sino que se refiere a que las personas mayores son una gran oportunidad para la economía", ha concluido la presidenta.

El Congreso de Economía Plateada reúne en Palencia a expertos, empresas, universidades, administraciones y entidades sociales para analizar aspectos como la planificación de los servicios públicos y el diseño de productos empresariales para atender a la población mayor de 65 años que en España se espera que pase de ser del 20,1 por ciento al 30,9 por ciento en el año 2076.

Además, según los datos presentado durante el congreso, el 68 por ciento del ahorro existente en España se encuentra en manos de personas mayores de 55 años, un indicador que refleja el peso de este colectivo en las decisiones de consumo y en la evolución de numerosos sectores económicos.

Palencia se ha convertido en sede de esta cita porque los organizadores consideran que la provincia reúne condiciones idóneas al contar con una población envejecida pero activa, en la que cerca del 30 por ciento tiene más de 65 años, y dispone de una amplia red de servicios, un entorno eminentemente rural y una apuesta por la digitalización.