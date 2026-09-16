El X Congreso de la Federación Española de Diabetes se celebrará el 25 y 26 de septiembre en el Delibes de Valladolid

Archivo - Fachada principal del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Diabetes (FEDE) celebrará su X Congreso Nacional al Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid los días 25 y 26 de septiembre, con cerca de 350 personas que podrán compartir qué significa convivir con esta patología.

El encuentro reunirá así a pacientes, familiares y cuidadores relacionados con esta enfermedad crónica que afecta a más de cinco millones de españoles, en diálogo con profesionales sanitarios, investigadores y autoridades institucionales.

La cita, que se celebra en el marco del 40 aniversario de FEDE, comenzará el viernes 25 a las 17.00 horas con una presentación a cargo del presidente en funciones, Juantxo Remón Virto, y otros portavoces de la entidad.

El sábado 26 el encuentro continuará con una bienvenida institucional y mesas de debate con diferentes expertos en salud, tras lo que concluirá con la entrega de la XII edición de los Premios FEDE a diferentes proyectos de asociaciones.