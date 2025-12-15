El Congreso Sanjuanista de mayo en Segovia servirá para crear una cátedra de Estudios sobre San Juan de la Cruz

El obispo de Segovia, Jesús Vidal, y el prepósito general de los Carmelitas Descalzos, Miguel Márquez, momentos antes de la ceremonia de apertura del Año Jubilar de San Juan de la Cruz. - EUROPA PRESS

El Congreso Sanjuanista que se celebrará en Segovia en mayo de 2026, durante el año jubilar de San Juan de la Cruz en el tercer centenario de su canonización y centenario de su nombramiento como Doctor de la Iglesia, será el marco de estudio que inaugure la cátedra de estudios de San Juan de la Cruz que se creará para profundizar en la vida y obra del santo abulense.

El prepósito general de la orden de Carmelitas Descalzos, el padre Miguel Márquez, ha desgranado detalles sobre el contenido del Congreso, que se celebrará en el Monasterio de Carmelitas Descalzos de Segovia entre el 18 y el 21 de mayo de 2026.

El padre Márquez ha repasado el programa definitivo del congreso sanjuanista, que en sus tres jorandas se ha dividido en las áreas de historia, literatura y pensamiento del santo.

Durante los tres días se revisarán y actualizarán los estudios sobre San Juan de la Cruz realizados con motivo de centenarios previos, tanto de su canonización como de su muerte, en los que a lo largo del siglo XX se han publicado numerosas obras sobre la vida de una figura con amplio impacto histórico en la época, que pudo ser considerado 'post erasmista' o contrarreformista, en un momento de la historia de España donde la política se apoyaba fuertemente en las convicciones y doctrinas oficiales de la Iglesia.

En una combinación de conferencias, mesas redondas y proyecciones de películas relacionadas con el santo y las circunstancias históricas, se debatirá el concepto de poesía mística desarrollado por San Juan en sus 'Canticos Espirituales' y habrá ocasión de comparar la obra del carmelita con autoras como Emily Dickinson y María Zambrano.

El broche del Congreso lo pondrá el cantautor Amancio Prada, que repetirá su 'Cántico espiritual' cincuenta años después de estrenarlo en el escenario sanjuanista por excelencia: la sala del sepulcro del santo.

El Centro San Juan de la Cruz de los Carmelitas Descalzos de Segovia mantendrá la secretaría del Congreso y se puede solitiar información del mismo en el correo congresosjc@gmail.com

El Congreso es parte del programa del Año Jubilar de San Juan de la Cruz, inaugurado el 13 de diciembre por el obispo de Segovia con la apertura de la Puerta Santa del Monasterio de Carmelitas Descalzos de Segovia, y que se extiende con la peregrinación a los templos sanjuanistas en Fontiveros (su cuna), Ávila, Duruelo, Segovia y Úbeda (lugar de su muerte).