Conoce el tradicional Paso del Fuego de San Pedro Manrique (Soria)

Publicado 23/06/2018 13:58:58 CET

SAN PEDRO MANRIQUE (SORIA), 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Como cada 23 de junio la localidad soriana de San Pedro Manrique acogerá el tradicional 'Paso del Fuego', también conocido como 'Las Móndidas', una fiesta declarada Bien de Interés Turístico Nacional que tiene lugar en la noche de San Juan y que consiste en el paso de una persona sobre las ascuas encendidas, bien sola o con una carga encima, que normalmente es otra persona a cuestas.

La tradición manda quemar dos mil kilos de madera de roble --arde con facilidad y no forma grupos-- unas horas antes de la medianoche para preparar el fuego y las ascuas de la particular alfombra que se alisa meticulosamente con unas varas llamadas hoguneros sobre la que pisarán después con sus plantas desnudas los mozos del pueblo, conocidos como pasadores y que están encabezados por el 'Chichorrillas'.

La recomendación principal es que el paso hacia poniente por los tres metros de brasas ardiendo sea decidido, constante, sin miedo y con ritmo regular y muy concentrado, de modo que, lo general, es que no sufran quemaduras de ningún tipo --el secreto de la técnica de la pirobacia es pisar fuerte para no dejar oxígeno--. No obstante, se dice que solamente la gente del pueblo puede pasar sin sufrir ninguna quemadura.

Este ancestral rito se celebra en el recinto del Paso del fuego, en lo alto de San Pedro Manrique junto a la iglesia de la Virgen de la Peña, una especie de anfiteatro que ha sido remodelado y preparado para albergar a los numerosos visitantes que cada noche de San Juan se acercan a esta localidad del noroeste de Soria.

Aunque hay muchas y variadas teorías sobre el inmemorial origen del 'Paso del fuego' --podría ser celtíbero, indio, romano, islámico, indoeuropeo o de cualquier otra procedencia--, los expertos señalan el paso por las brasas como ritual iniciático o medio para lograr la inmortalidad a través de la hoguera purificadora.

En estos momentos, San Juan cristiano perdura sobre el sol pagano aunque ese origen se mezcla ahora con la adaptación, el fuego con la cruz y la Virgen de la Peña con los leños ardiendo.

Respecto a la tradición de 'Las Móndidas', tres jóvenes sampedranas elegidas por sorteo entre las mozas casaderas que, vestidas de blanco, llevan un extraño cesto en la cabeza --cestaño-- con flores de pan largas varitas de harina y azafrán --arbujuelo--, desfilan en procesión y la principal de ellas ofrece el primer arbujuelo al sacerdote.

Según algunos, estas mujeres, las protagonistas de los actos del día siguiente, representan a las antiguas sacerdotisas de las tribus celtibéricas. Otras tesis apuntan a la abolición del Tributo de las Cien Doncellas tras la derrota musulmana.