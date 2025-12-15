Conrado Íscar destaca la capacidad del sector vitivinícola para representar la "identidad" de la provincia

VALLADOLID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presidido este lunes en el Museo del Vino de Peñafiel el acto de entrega de los galardones correspondientes a la novena edición del certamen Vino del Museo, en el que ha destacado la capacidad de este sector para representar la "identidad" de la provincia vallisoletana e impulsar el medio rural.

La Institución provincial convoca cada dos años estos galardones con el objetivo de conseguir un vino representativo del Museo Provincial del Vino, ubicado en el Castillo de Peñafiel.

El presidente ha puesto en valor que "estos premios son un reflejo de esa fuerza y esa pujanza de nuestros municipios", así como "del buen hacer de sus gentes y de la pasión enraizada en cada elaboración de una botella".

Asimismo, ha destacado el compromiso de las bodegas participantes y de "todas las personas relacionadas con nuestros vinos y que, con su trabajo e ilusión, han situado a la provincia de Valladolid en una posición de privilegio".

En esta novena edición del Concurso Vino del Museo se presentaron 205 vinos, procedentes de 15 Denominaciones de Origen o Sellos de Garantía de Castilla y León, "lo que reafirma la consolidación de este certamen como uno de los más representativos del sector", ha afirmado Conrado Íscar.

CATA EL DÍA DEL APAGÓN.

Todas las catas fueron ciegas y, de manera excepcional, la sesión se celebró el pasado 28 de abril, el día del apagón que afectó a gran parte de la península. Pese a la interrupción eléctrica, los 35 sumilleres profesionales que integraban el panel --encabezado por el presidente de la Asociación de Sumilleres de Castilla y León, Pablo Martín-- realizaron la evaluación completa de las muestras y emitieron su decisión final.

Tamaral Roble 2023 fue elegido Vino del Museo Provincial del Vino 2025 tras el panel de cata como el mejor de los 205 vinos presentados al certamen. El Museo Provincial del Vino adquirirá 2.500 botellas del caldo premiado, que representará a este centro museístico los dos próximos años.

El jurado del certamen decidió también otorgar dos accésits a los vinos Sinfo Rosado 2023 Fermentado en Barrica, de Bodegas Sinforiano (DO Cigales), y al Verdejo Fermentado en Barrica 2019, de Bodegas Monte la Reina (DO Toro).

En el primer caso, el panel destacó su equilibrio, su carácter vibrante y su elegancia en boca; mientras que del segundo valoraron su intensidad aromática, su personalidad y la complejidad aportada por su fermentación y crianza en barrica. El Museo del Vino adquirirá 600 botellas de cada uno de los productos que se han hecho merecedores de este accésit.