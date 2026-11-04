Conrado Íscar pone en valor las tradiciones y memoria de los pueblos como recursos turísticos para generar actividad

Foro de Turismo celebrado en el Espacio La Granja de Valladolid. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha puesto en valor la identidad de los pueblos, sus tradiciones y la memoria de sus vecinos "como recursos turísticos capaces de generar actividad económica y empleo".

Así lo ha asegurado Íscar durante la clausura del X Foro de Turismo, dedicado a la identidad rural como valor turístico bajo el lema 'De la tradición a la experiencia turística' y que se ha celebrado en el Espacio La Granja de la capital vallisoletana.

"Nuestros pueblos tienen mucho que contar y tenemos que conseguir que cada vez más personas quieran venir a escucharlo, conocerlo y vivirlo", ha aseverado Íscar, quien ha animado a los profesionales que han participado en este encuentro a trasladar las ideas del foro a sus municipios.

Asimismo, Conrado Íscar ha defendido este foro, que celebra su décima edición, ya que es "un lugar para conocer experiencias, poner sobre la mesa preocupaciones, proyectos y caminar todos de la mano" para que Valladolid sea una provincia de "referencia" no sólo a nivel turístico sino para que siga creciendo en visitantes.

Este foro ha abordado la evolución de las preferencias de los viajeros, que buscan cada vez más experiencias vinculadas no solo al ocio y al patrimonio monumental, sino también a las historias, los conocimientos, las costumbres y las formas de vida de los territorios.

En este contexto, la identidad rural constituye un recurso con capacidad para diferenciar los destinos y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Por eso, el objetivo de esta décima edición ha sido analizar cómo transformar la identidad de los pueblos, sus tradiciones, su memoria colectiva y su patrimonio inmaterial en experiencias turísticas auténticas y sostenibles, "capaces de diversificar la oferta y atraer nuevos visitantes".

Durante la clausura, Conrado Íscar ha aseverado que la Diputación va por "buen camino" como así lo avalan los datos, con un crecimiento de las pernoctaciones, lo que ha achacado "a la colaboración público-privada" y ha puesto en valor en trabajo que se está haciendo desde el Patronato de Turismo de la institución provincial.