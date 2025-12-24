Conrado Íscar ve "a muy largo plazo" pensar en su continuidad en la Diputación de Valladolid a partir de 2027

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, en la entrevista con Europa Press. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid y del Partido Popular de la provincia, Conrado Íscar, ha señalado que pensar en su continuidad en la Presidencia de la Institución el próximo mandato, a partir de las elecciones municipales que se deberán celebrar en 2027, sería "pensar a muy largo plazo".

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente provincial ha preferido destacar el trabajo centrado en la gestión del próximo ejercicio 2026, con "mucho trabajo por hacer".

Superado ampliamente ya el ecuador de su segundo mandato en la Diputación, el político del PP asegura que todavía no se ha planteado la opción de continuar cuatro años más.

"Pensar en 2027 es pensar a muy largo plazo", ha señalado Íscar, que ha apuntado que en la Institución se llegó a un acuerdo para limitar los mandatos a ocho años sólo de manera "puntual" en 2015, cuando se acordó la abstención de Ciudadanos para facilitar la investidura de Jesús Julio Carnero, quien dejó la presidencia a finales de ese mandato para pasar entonces a formar parte del Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco.

Ante la convocatoria electoral autonómica que se convocará antes del 15 de marzo, Conrado Íscar, que sitúa la jornada de votación en marzo, ha destacado que el partido que dirige en Valladolid está preparado porque llevaba tiempo "esperando" a una convocatoria electoral, aunque ha matizado que estaban "preparados para unas elecciones anticipadas generales".

En el caso de la provincia de Valladolid ha subrayado que la realidad "que se percibe" es que "casi el 90 por ciento de los vecinos tienen un alcalde o alcaldesa del Partido Popular", que ganó en 172 municipios. "Nosotros estamos al servicio de los vecinos. Creo que la gente lo tiene muy claro quién defiende a Castilla y León, quién defiende a Valladolid", ha enfatizado.

En materia organizativa, ha recordado que ya se ha convocado el Comité de Campaña después del trabajo que se realiza desde hace tiempo para preparar el programa electoral y formalizar "los equipos".

Para la elaboración de las listas electorales, ha apuntado que se seguirá el calendario que marque la convocatoria electoral, que según ha recordado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asegura "siempre" que se convocarán para el mes de marzo. En todo caso, recuerda que tanto el partido como él mismo están "a disposición" de lo que "indique" el presidente autonómico.

LA GESTIÓN, PRIORITARIA

Para Íscar, actualmente "lo importante" es la gestión, ya que la Diputación tiene presupuesto para 2026 y "mucho trabajo por hacer", como por ejemplo completar el desarrollo del PERTE del agua, ya que recuerda que se trata de "la tercera administración que más subvención ha percibido junto con Málaga", para que llegue a "169 municipios".

Entre ello hay medidas para digitalizar "todos los contadores" de agua, acciones que considera que son "costosísimas".

Junto a ello ha apuntado que el principio del año es importante para lanzar "el mayor número de convocatorias" posibles para que los ayuntamientos "tengan tiempo para planificar" y poder sacar los concursos, ya que en muchas ocasiones resulta complicado encontrar adjudicatarios en las licitaciones.