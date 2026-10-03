La Consejería de Desregulación y CEOE abordan propuestas para reducir la burocracia de las empresas

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales y CEOE Castilla y León se han reunido para abordar el contexto actual burocrático de las empresas de la Comunidad y han puesto encima de la mesa propuestas para simplificar trámites.

La reunión ha estado liderada por el director general de Desregulación, Jesús Jiménez, quien ha recibido al vicepresidente de CEOE Castilla y León y presidente de la Comisión de Contratación, Carlos Magdaleno; al secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban; y a la secretaria general adjunta, Natalia Martín.

Desde la patronal han trasladado a la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales un documento en el que se recoge el posicionamiento de CEOE Castilla y León en materia de contratación pública, además del análisis de diversas necesidades detectadas.

Con ello, se persigue identificar los principales problemas que afectan actualmente a las empresas en la materia, además de formular propuestas de mejora que contribuyan a avanzar hacia un sistema más eficiente, transparente, competitivo y sostenible, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Jiménez se ha comprometido a estudiar las propuestas, así como a dar traslado a aquellas áreas de las que sean competencia, y ha recordado la apuesta del vicepresidente primero, Carlos Pollán, por implementar medidas para reducir burocracia y simplificar trámites a lo largo de la legislatura.

A ese respecto, el director general ha señalado que ese es el marco en el que se incluye la puesta en marcha del buzón de desregulación como canal de recopilación enfocado al sector económico y empresarial de la Comunidad.