El consejero de Agricultura pide a Mañueco un crédito extraordinario para apoyar el sector cerealista. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino (Vox), ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP) "sensibilidad" para habilitar un crédito extraordinario con el que apoyar al sector cerealista de Castilla y León ante la "situación complicada que atraviesa".

Pino ha realizado esta petición antes del Consejo Agrario Regional que se ha celebrado en el marco de la feria agropecuaria Salamaq, donde ha explicado que su Consejería lleva trabajando desde agosto en un borrador de ayudas para "actuar con rapidez si finalmente dispone de fondos adicionales".

El consejero, que ha subrayado que conoce las dificultades del sector porque es agricultor, ha señalado la importancia de proporcionar liquidez coincidiendo con el comienzo de la campaña y de las siembras. "Quiero resaltar además que contamos con las organizaciones agrarias para este trabajo. Lo dijimos en nuestra intervención de legislatura, lo estamos haciendo. Hemos tenido numerosas reuniones con ellos, queremos incorporar sus sugerencias a la acción de Gobierno y además anuncio aquí en Salamanca que vamos a desarrollar el decreto de entidades colaboradoras", ha explicado.

"Queremos que se desarrolle esa ley agraria del año 2014 y que reconozca el papel que hacen las organizaciones profesionales y el papel que hacen los servicios técnicos sobre el territorio de las organizaciones profesionales", ha añadido.

Para Pino, este hecho va a tener "un reflejo" para que los profesionales "puedan trabajar con seguridad jurídica, para que sean un brazo más de la administración y para que además tengan algún plus en lo que es la suscripción del del seguro agrario".

El consejero ha explicado que su departamento va a movilizar recursos de su presupuesto para adherirse a lo entregado por el Ministerio, que son 10 millones de euros para Castilla y León. "Ya le ha dicho al Ministerio que nosotros nos adherimos a ese fondo de reserva de crisis, que aceptamos esos 10 millones y que, además, no nos quedamos ahí, sino que nos comprometemos a complementarlo con el 200 por ciento que es lo que permite la Unión Europea, es decir, serían 30 millones que se van a destinar al sector agrícola y ganadero".

Esos 20 millones aportados por la consejería los ha emplazado Pino para "finales de este año o primeros del que viene". "Desde luego, cuanto antes se pueda, cuando se superen todas las cuestiones burocráticas y administrativas, que no duden los agricultores y los ganaderos que se va a hacer", ha añadido.

En cuanto al aumento presupuestario en el sector primario que ha anunciado el jueves Mañueco, Pino ha indicado que ha entendido con esas palabras que "tiene que haber un aumento presupuestario primero, porque lleva mucho tiempo la Consejería sin que crezca prácticamente el presupuesto. Si miramos los presupuestos de los años 2008 y 2009 de la Consejería, eran muy superiores a los actuales". "Tenemos que ver esos presupuestos, que realmente sea así, que haya más presupuesto, pero lo que no se puede vincular es un crédito extraordinario que necesitamos con cargo a los presupuestos del 2026 para acometer y para ayudar al sector del cereal. Yo no conozco ese borrador, tengo que verlo, pero lo que sí que digo es que son dos cuestiones distintas", ha añadido el consejero.

"Por un lado, un presupuesto suficiente para la Consejería y, por otro, un crédito extraordinario ahora para responder a las dificultades que afrontan los agricultores", ha finalizado.