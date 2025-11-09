Los consejeros de Economía y de la Presidencia abren las comparecencias este lunes y cierran Lucas y García el viernes

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, abrirán este lunes, 10 de noviembre, las comparecencias en las Cortes de Castilla y León para detallar e informar sobre el proyecto de presupuestos para el próximo año de sus respectivas áreas.

Las comparecencias en la comisión de Economía y Hacienda, se sucederán durante toda la semana y las de la mañana están previstas a las 10.00 horas, a excepción del jueves, día de reunión del Consejo de Gobierno, que será a las 11.00 horas, y las de la tarde a las 16.30 horas.

El martes día 11 será el turno por la mañana del consejero de Cultura, Deportes y Turismo, Gonzalo Santonja, y por la tarde de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, abrirá las comparecencias del miércoles en sesión matutina mientras que por la tarde será el turno del consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino.

Ya el jueves expondrán los datos de sus cuentas para 2026 el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en su caso a partir de las 11.00 horas, y el titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la tarde.

Cerrarán las comparecencias el viernes 14 de noviembre, la consejera de Educación, Rocío Lucas, por la mañana, y la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, por la tarde.

A las comparecencias de los diez consejeros en la semana del 10 al 14 de noviembre seguirá el debate de la enmienda a la totalidad, que está fijado para el jueves 20 de noviembre. En este caso, los grupos tendrán que registrar la enmienda de devolución de las cuentas el lunes día 17 para la correspondiente calificación por parte de la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda. Un día después, el martes 18, se reunirán la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces para ordenar el citado debate a la totalidad.