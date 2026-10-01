Consejo- Aprobados 2,87 millones en ayudas, impulso al empleo y recuperación de zonas afectadas por incendios del verano

Archivo - Instalaciones del camping Fuente Helecha afectadas por el fuego, a 6 de agosto de 2026, en Casavieja, Ávila, Castilla y León (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado en la reunión de este jueves un total de nueve acuerdos que permitirán destinar 2,87 millones de euros en ayudas a familias, fomento del empleo y la recuperación de zonas afectadas por los incendios.

En la reunión se ha dado el visto bueno a invertir 800.000 euros durante los próximos 10 meses para llevar a cabo diferentes actuaciones que contribuyan a evitar la pérdida de suelo y arrastres de sólidos en las zonas arboladas afectadas por el incendio forestal del Alberche-Tiétar que tuvo su origen en Burgohondo, Ávila.

Por otro lado, se destinará una partida de 217.000 euros a los ayuntamientos de El Tiemblo, Cebreros y Sotillo de la Adrada, en Ávila, y de Vegas del Condado (León), para reparar los daños ocasionados por los incendios forestales de este verano en infraestructuras, equipamientos y vehículos vinculados a los servicios municipales de carácter general.

Asimismo, se ha dado el visto bueno a 25 solicitudes de ayuda (24 en Ávila y una en Zamora), por valor de 137.500 euros, y que se encuadran en a convocatoria urgente de ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes en las localidades afectadas por los incendios forestales.

Otro de los acuerdos concede una subvención directa de 192.000 euros a ocho ayuntamientos para financiar la contratación de personas desempleadas para realizar obras y servicios de interés general y social vinculados a la recuperación y regeneración de los municipios.

Los 192.000 euros se distribuyen entre ocho municipios, Bembibre (León), El Espinar, Navas de San Antonio, Valdeprados, Vegas de Matute, Villacastín y Zarzuela del Monte (Segovia) y Hermisende (Zamora).

Igualmente se conceden 284.500 euros en subvenciones a las familias empadronadas en las localidades afectadas por los incendios. Estas subvenciones, dotadas de 500 euros cada una, tienen como destino un total de 569 beneficiarios, de los que 562 se enmarcan en la provincia abulense, cinco en Segovia, una en León y otra más en Zamora., una en León y otra más en Zamora.

Otro de los acuerdos del Consejo de Gobierno permitirá destinar 650.000 euros para ejecutar, de forma urgente, diferentes actuaciones para la prevención de plagas y enfermedades en las masas forestales que se vieron afectadas por los incendios. Estos trabajos se ejecutarán durante los próximos doce meses para reducir al máximo el riesgo de proliferación de plagas.

Asimismo, se destina una partida de 489.915 euros a la reposición de los sistemas de abastecimiento y depuración de aguas en los municipios abulenses de Casillas, Cebreros y Santa María del Tiétar, afectados por los incendios.

Otro de los acuerdos permitirá a la Junta compensar a las empresas que gestionan residencias y que el pasado verano acogieron a cientos de personas mayores, que fueron evacuados por los incendios forestales en las provincias de Ávila, Segovia, Zamora y Soria. Se destinarán 101.334 euros a este fin a lo que hay que sumar otros 4.326 euros, para compensar a a tres entidades locales por los gastos derivados de la acogida temporal de las personas desalojadas.