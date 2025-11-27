El Consejo de Cámaras de Comercio de CyL lamenta el fallecimiento de su expresidente Fernando Escobillas López

Actualizado: jueves, 27 noviembre 2025 17:29

BURGOS 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León ha lamentado el fallecimiento de Fernando Escobillas López, presidente de dicho órgano entre 2021 y 2019, fundador de la empresa Doherco y presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro (Burgos) desde 2006 hasta la actualidad.

Con su pérdida, según destaca el Consejo regional de Cámaras a través de un comunicado recogido por Europa Press, "desaparece una figura clave en la defensa de los intereses empresariales de la comarca mirandesa y de toda la Comunidad".

Durante su trayectoria, Fernando Escobillas se distinguió por su compromiso con el desarrollo económico, la modernización de las pymes y la promoción del espíritu emprendedor, siempre con una visión cercana y constructiva.

El Consejo de Cámaras expresa su más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la comunidad empresarial de Miranda de Ebro. "Su legado permanecerá como ejemplo de dedicación, liderazgo y servicio público. En estos momentos de dolor, el Consejo se une en el recuerdo y homenaje a su figura, agradeciendo la huella que deja en el tejido empresarial y social de la Comunidad", subraya.

Las Cámaras y su Consejo se consideran unas "privilegiadas" por haber contado con su trabajo, su esfuerzo y sus buenas iniciativas.

Recuerdan que, por su liderazgo institucional en beneficio del tejido empresarial mirandés, su trayectoria empresarial y sus valores humanos ejemplares, el pasado 23 de octubre recibió el unánime reconocimiento de la ciudad y de los empresarios de toda Castilla y León a su trayectoria.

