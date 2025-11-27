El Consejo de Cámaras de Comercio de CyL lamenta el fallecimiento de su expresidente Fernando Escobillas López

El Consejo de Cámaras de Comercio de CyL lamenta el fallecimiento de Fernando Escobillas López - CONSEJO DE CÁMARAS DE CYL

BURGOS 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León ha lamentado el fallecimiento de Fernando Escobillas López, presidente de dicho órgano entre 2021 y 2019, fundador de la empresa Doherco y presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro (Burgos) desde 2006 hasta la actualidad.

Con su pérdida, según destaca el Consejo regional de Cámaras a través de un comunicado recogido por Europa Press, "desaparece una figura clave en la defensa de los intereses empresariales de la comarca mirandesa y de toda la Comunidad".

Durante su trayectoria, Fernando Escobillas se distinguió por su compromiso con el desarrollo económico, la modernización de las pymes y la promoción del espíritu emprendedor, siempre con una visión cercana y constructiva.

El Consejo de Cámaras expresa su más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la comunidad empresarial de Miranda de Ebro. "Su legado permanecerá como ejemplo de dedicación, liderazgo y servicio público. En estos momentos de dolor, el Consejo se une en el recuerdo y homenaje a su figura, agradeciendo la huella que deja en el tejido empresarial y social de la Comunidad", subraya.

Las Cámaras y su Consejo se consideran unas "privilegiadas" por haber contado con su trabajo, su esfuerzo y sus buenas iniciativas.

Recuerdan que, por su liderazgo institucional en beneficio del tejido empresarial mirandés, su trayectoria empresarial y sus valores humanos ejemplares, el pasado 23 de octubre recibió el unánime reconocimiento de la ciudad y de los empresarios de toda Castilla y León a su trayectoria.