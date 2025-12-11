El Consejo de Cuentas presenta este lunes en las Cortes el Plan de Fiscalización para 2026 con 18 informes previstos

Reunión del pleno del Consejo. - CONSEJO CUENTAS

PALENCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, presentará el lunes en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el Plan de Fiscalizaciones para 2026 que tiene 18 nuevos informes previstos, incluido el trabajo de seguimiento de las recomendaciones efectuadas a los entes fiscalizados a lo largo de este año.

Entre estos, ante la próxima cita electoral de marzo, figura la fiscalización de la contabilidad electoral. Además, se incluyen dos importantes auditorías operativas, una sobre la Receta Electrónica y otra sobre la política de vivienda que despliegan las entidades locales de la Comunidad.

Así lo ha señalado tras el pleno del consejo de la entidad que ha aprobado hoy tres nuevos informes, por lo que mantiene la previsión de finalizar el año con un total de 22 auditorías.

De esta forma, el organismo que integran el presidente Mario Amilivia y los consejeros Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez aprobó el informe del análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de Soria, la fiscalización del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) y la fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) del ejercicio 2023.