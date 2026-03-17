El Consejo de Cuentas propone que las unidades de rankings de las universidades se adscriban a sus gobiernos

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha aprobado este martes en la Universidad de Salamanca (USAL) un informe pionero que analiza las actuaciones de las cuatro instituciones académicas públicas de la Comunidad para mejorar su posicionamiento en los rankings internacionales.

El órgano fiscalizador ha examinado la trayectoria de estas instituciones desde el año 2012 hasta la actualidad, destacando que el volumen presupuestario conjunto de las universidades para el presente ejercicio de 2026 alcanza los 806 millones de euros.

La auditoría ha revelado que la Universidad de Salamanca es la única institución que mantiene una presencia estable y diversificada en todas las clasificaciones globales y de investigación analizadas. Por su parte, la Universidad de Valladolid (UVA) figura en seis de los siete indicadores, mientras que la Universidad de León (ULE) aparece en cinco y la Universidad de Burgos (UBU) en dos. El informe ha constatado que la USAL lidera el sistema autonómico gracias a una estructura interna estable y a la adopción de políticas específicamente orientadas a estos indicadores.

Como consecuencia de este análisis, el Consejo ha emitido doce recomendaciones dirigidas a mejorar la gestión de estos indicadores de calidad y prestigio internacional. Entre ellas, ha destacado la propuesta de modificar la dependencia funcional de las unidades administrativas responsables de los rankings para que se adscriban de forma directa a los consejos de gobierno de cada universidad. Asimismo, ha instado a las instituciones a elaborar informes ejecutivos anuales y a formular propuestas de mejora basadas en los resultados obtenidos.

El informe ha señalado también diferencias sustanciales en la planificación estratégica de las universidades, pues solo la UVA recoge en sus planes objetivos orientados explícitamente a los rankings, y únicamente la USAL incluye indicadores medibles vinculados a los mismos. En el resto de los casos, la mejora en estas clasificaciones se ha considerado un efecto colateral de las políticas generales de docencia e investigación. Además, el órgano de control ha instado a aumentar la transparencia y la profundidad de la información publicada en los portales institucionales.

La sesión plenaria, presidida por Mario Amilivia y con la presencia de los consejeros Miguel Ángel Jiménez y Emilio Melero, ha servido también para reafirmar la colaboración con la USAL, institución que ha recibido a los miembros del Consejo a través de su rector, Juan Manuel Corchado.

En este contexto, el Consejo ha recordado que tiene previsto elaborar este año otras tres auditorías sobre las universidades públicas, centradas en la gobernanza de la ciberseguridad, la gestión de personal y los sistemas de información de gastos.