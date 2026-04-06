Detenido en el aeropuerto de Santander un hombre reclamado por la justicia de Valencia

Control en el aeropuerto de Santander. - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander a un hombre de 26 años, procedente de un vuelo de Marruecos, sobre el que constaba una orden en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión de la Audiencia Provincial de Valencia.

Los hechos sucedieron a finales del pasado mes de marzo, cuando un viajero procedente de Marruecos infundió sospechas a los componentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en el aeropuerto por la actitud que mostró ante su presencia.

Los agentes inspeccionaron sus pertenencias y comprobaron la documentación e identidad del hombre. Los primeros indicios apuntaron a que podía estar buscado judicialmente.

Finalmente, resultó que el implicado tenía en vigor una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitida por la Audiencia Provincial de Valencia, por lo que fue detenido, ha informado la Guardia Civil este lunes en nota de prensa.