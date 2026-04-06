Trump amenaza con encarcelar al periodista que publicó que había un militar de EEUU desaparecido en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Daniel Heuer - Pool via CNP

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que meterá en la cárcel al periodista que publicó que había un militar estadounidense desaparecido en Irán tras el derribo el viernes de un caza F-15, si no revela quién le filtró la información.

"Alguien filtró algo y espero que encontremos la fuente que dijo que había un desaparecido (...). Vamos a ir al medio de comunicación y les vamos a decir: 'seguridad nacional: o hablas o a la cárcel'", ha afirmado Trump durante una rueda de prensa sobre las operaciones de rescate de los dos militares desarrolladas durante el fin de semana.

"Sabemos de quién estamos hablando y vosotros sabéis de quién estamos hablando", ha planteado en referencia a la publicación el domingo de varias noticias que informaban del militar desaparecido citando "una fuente familiarizada con algunos de los detalles operativos". La persona que escribió la nota "irá a la cárcel si no lo dice y no vamos a tardar mucho", ha advertido.

Trump ha argumentado que esta publicación "puso esta misión en gran peligro". "Pusieron a ese hombre en un gran peligro y también pusieron en peligro a los cientos de personas que entraron para buscarlo porque todo el mundo sabía que íbamos", ha argüido.

Tras la publicación de la noticia "el país entero sabía que había un piloto en algún sitio". "De repente sabían que había alguien allí y vieron todos esos aviones entrando... Fue una operación muy difícil porque la fuente filtró que teníamos a uno, que habíamos rescatado a uno, pero que había otro ahí fuera que estábamos intentando recuperar", ha añadido.

Tras ello, recuerda Trump, Irán ofreció "una gran recompensa" para quien capturase al piloto. "Así que además de un ejército hostil, muy capaz, muy bueno y muy malvado, teníamos a millones de personas intentando conseguir la recompensa", ha planteado. "Tenemos que encontrar a la fuente porque es una mala persona", ha remachado.