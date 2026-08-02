El Consejo de Enfermería de CyL pide extremar la protección ocular durante el eclipse del 12 de agosto

Cartel del Consejo de Enfermería de Castilla y León con consejos para una correcta observación del eclipse solar del 12 de agosto - CONSEJO DE ENFERMERÍA DE CYL

VALLADOLID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Enfermería de Castilla y León ha realizado un llamamiento a la población para que adopte todas las medidas necesarias de protección ocular durante el eclipse total de sol que tendrá lugar el miércoles 12 de agosto.

El Consejo ha recordado, en un comunicado recogido por Europa Press, que el eclipse debe contemplarse únicamente con sistemas seguros y específicamente diseñados para la observación solar, por lo que las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente.

El presidente del organismo, Enrique Ruiz, ha indicado que mirar directamente al sol puede provocar una lesión conocida como retinopatía solar, ocasionada por el daño que la radiación intensa produce en las células de la retina.

Ruiz ha señalado que esta lesión puede causar una pérdida de visión "temporal o permanente" y, en ocasiones, no genera dolor ni molestias inmediatas, por lo que la persona puede no ser consciente del daño hasta pasadas varias horas.

GAFAS HOMOLOGADAS Y EN PERFECTO ESTADO

La entidad colegial ha recomendado utilizar exclusivamente gafas de eclipse que incluyan claramente la inscripción EN ISO 12312-2, norma específica para los filtros destinados a la observación directa del sol.

Además, estas gafas deben disponer de un marcado CE auténtico, acompañado de la identificación del fabricante, instrucciones de utilización y advertencias de seguridad, y deben colocarse antes de levantar la mirada hacia el sol y mantenerse puestas hasta después de apartar completamente la vista.

También el Consejo de Enfermería ha advertido de que no deben utilizarse como protecciones las gafas de sol convencionales ni cristales ahumados, radiografías, negativos fotográficos, filtros caseros o la cámara de un teléfono móvil.

El presidente del Consejo ha recordado que, en el caso de los menores, la utilización de las gafas para el eclipse debe realizarse siempre bajo la supervisión directa de una persona adulta, así como la importancia de explicarles de forma sencilla que no se debe mirar al sol en ningún momento sin las gafas colocadas.

Por último, el Consejo de Enfermería ha avisado de que después de una exposición inadecuada pueden aparecer visión borrosa, una mancha oscura o punto ciego en el centro del campo visual, distorsión de las imágenes, sensibilidad a la luz o alteraciones en la percepción de los colores.

Estos síntomas podrían manifestarse de forma progresiva durante las horas o días posteriores, por lo que, ante cualquier cambio en la visión después de observar el eclipse, el Consejo ha recomendado dejar de exponerse al Sol y solicitar de inmediato una valoración por parte de profesionales sanitarios y de oftalmología.