El Consejo de Medio Ambiente de la Junta suspende la ampliación del vertedero de Santovenia (Valladolid)

A petición del vocal de las organizaciones ambientales, la Administración regional encarga un dictamen jurídico sobre el efecto del informe urbanístico municipal negativo VALLADOLID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, en su reunión de este miércoles, ha decidido retirar del orden del día la modificación de la autorización ambiental del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) para la ampliación de su capacidad en 125.000 metros cúbicos, adicionales al millón de metros cúbicos ya autorizados.

Ante la próxima colmatación de dicho vertedero, su ampliación ha sido solicitada por la empresa titular de la instalación, Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa), perteneciente al grupo Urbaser, al no estar amparado el aumento de capacidad proyectado por la declaración de impacto ambiental de 2014 ni por la autorización ambiental vigente del vertedero, y por lo tanto tampoco por la declaración de Proyecto Regional realizada por la Junta en el año 2015.

A petición del vocal de las organizaciones no gubernamentales de medio ambiente, respaldada por otros miembros del Consejo, se ha retirado el asunto del orden del día a fin de recabar un informe de la asesoría jurídica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio sobre los efectos del informe urbanístico negativo emitido en junio de 2024 por el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga, en relación a la ampliación del vertedero, según la información de Ecologistas en Acción recogida por Europa Press.

Dicho informe concluía que "la ampliación proyectada y la modificación sustancial derivada no son autorizables", al prohibir expresamente el artículo 145 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cetransa. Según la legislación estatal de prevención de la contaminación, el informe urbanístico es vinculante y determina el archivo de las actuaciones, eludido hasta ahora por la Consejería.

EA denuncia el "inaceptable" trato de favor de la Junta de Castilla y León a la empresa Cetransa y el grupo Urbaser, que, como así sostiene, ya se beneficiaron en 2002 de una ley "ad hoc" declarada inconstitucional una década más tarde para mantener la actividad del vertedero, tras la sentencia del Tribunal Supremo que en 2001 anuló sus licencias municipales. Se trata de un comportamiento que incrementa además el riesgo de contaminación del río Pisuerga por la fuga de sustancias tóxicas desde el vertedero, aguas arriba de la ciudad de Valladolid.

En este contexto, Ecologistas en Acción recuerda la necesidad de sustituir el obsoleto Plan Integral de Residuos de Castilla y León, aprobado hace más de una década, tras la sentencia judicial que anuló en marzo de 2024 el intento de la Junta de revisarlo "por la puerta de atrás" para consolidar el papel de Castilla y León como sumidero de los residuos industriales peligrosos de toda España, promoviendo el vertido y la incineración de estos desechos.

El vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) inició su funcionamiento en junio de 1993, y desde sus inicios ha acumulado numerosos incidentes como el vertido de residuos prohibidos, la fuga de sustancias contaminantes, la irrupción de aguas subterráneas bajo el vaso del vertedero, la acumulación de agua en su interior, el asentamiento de la presa de cierre y un incendio. Actualmente almacena más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, en un tercio procedentes de fuera de Castilla y León.