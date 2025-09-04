Consejo.Un millón para suministro en hospitales de León y Salamanca y 208.000 para diagnósticos por ultrasonido en Ávila

La Junta también ha aprobado un gasto de 100.000 euros para impulsar el trabajo del Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en su reunión de este jueves, ha aprobado en el ámbito sanitario distintas subvenciones y ayudas, entre ellas un millón de euros para equipamiento y suministros en los hospitales de León y Salamanca, otros 208.000 euros para la realización en Ávila de diagnósticos por ultrasonido, así como otra partida de 100.000 euros para impulsar el trabajo del Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos.

Con respecto al primero de los tres acuerdos, el mismo contempa una subvención de 1.061.262 euros para la adquisición de suministros sanitarios y el arrendamiento de equipos necesarios para la atención de los usuarios de los complejos asistenciales de León y Salamanca. Con esta inversión se garantiza el correcto funcionamiento de la actividad diaria de estos centros.

En primer lugar, se van a destinar 800.770 euros para la contratación de suministros para el centro leonés. En concreto, 526.137 euros para la compra de material (reactivos y otros elementos) y el arrendamiento de equipos con destino al Laboratorio de Inmunología; todo ello para el desarrollo de actividades de diagnóstico, estudio, prevención y tratamiento de pacientes de patología autoinmune.

Los 274.633 restantes se utilizarán para la adquisición de suministros (reactivos y fungibles) y el alquiler de equipamiento para el Servicio de Hematología y Hemoterapia con el fin de poder realizar determinaciones de citometría de flujo, técnica que analiza las características físicas y químicas de las células y se aplica para la realización de diagnósticos clínicos.

Finalmente, la cantidad total aprobada se completa con una partida de 260.492 euros para el Complejo Asistencial de Salamanca. Con ello se financiará la compra de compresas, gasas y algodón; elementos imprescindibles para el normal funcionamiento de la actividad asistencial.

Además, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde este jueves a un gasto por importe de 208.800 euros para la realización de 4.350 procedimientos diagnósticos por ultrasonidos para los pacientes del área de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila.

Con un plazo de ejecución de cuatro meses, esta contratación permitirá la realización de 4.350 procedimientos diagnósticos mediante ecógrafos para exploraciones de piel y tejidos blandos, articulaciones, cuello, abdomen completo, riñón, vías urinarias y próstata, cuello y el sistema venoso de las extremidades inferiores. El objetivo es reducir los tiempos de espera de los pacientes del área de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila.

El último de los acuerdos contempla un gasto de 100.000 euros para la concesión directa de una subvención al Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos (IBioBURGOS) para colaborar en la financiación de las actividades de investigación. La subvención se enmarca en la nueva Estrategia de Investigación e Innovación para una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027.

INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA TRANSNACIONAL

El objetivo de esta subvención es impulsar la investigación traslacional y sostener una masa crítica de investigadores de reconocido prestigio en Castilla y León, mediante la financiación de los gastos de la Unidad Técnica de Gestión que da soporte en las tareas de contabilidad, contratación, presupuesto, fiscalidad y diseño, optimización y mantenimiento de los soportes informáticos del Instituto.

El Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos (IBIoBURGOS) está constituido por la Consejería de Sanidad a través del Servicio Territorial de Sanidad de Burgos, la Gerencia Regional de Salud, a través de los centros sanitarios de las áreas de salud de Burgos, y la Universidad de Burgos. Además, la subvención se integra en la nueva Estrategia de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027.

IBioBURGOS pretende ser un referente en excelencia científica, calidad e innovación en investigación dentro del ámbito biosanitario, tanto a nivel nacional como internacional.

La Fundación del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León (IECSCyL) dispone una comisión de gestión de la investigación del IBioBURGOS cuya finalidad es organizar y supervisar la Unidad de Gestión de la Investigación de Instituto.