Consenso, sin apoyo de Vox, en sólo 3 de las 14 propuestas debatidas en el Pleno de Valladolid sobre Gotion

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Valladolid sobre el proyecto de Gotion. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario para abordar el trabajo y la información sobre la implantación de la multinacional china Gotion en Valladolid ha debatido un total de 14 propuestas, cuatro planteadas inicialmente por el PSOE, y diez incluidas en sendas enmiendas de PP --cuatro-- y Vox --seis--, de las cuales se han aprobado las cuatro de los 'populares'. Tres de ellas con apoyo de grupos de la oposición pero sin votos a favor de sus socios de Gobierno de Vox y otra, dirigida al Ejecutivo central, con los votos en solitario del PP.

Pese a ello, al concluir el debate de este Pleno que ha comenzado a las 9.30 horas y se ha extendido durante una hora, el alcalde 'popular', Jesús Julio Carnero, ha recalcado a los miembros de los grupos de la oposición que "no vean fisuras" en el equipo de Gobierno porque "no las hay", y ha añadido que la portavoz de Vox y teniente de alcalde, Irene Carvajal, ha "conseguido encarrilar" el informe ambiental favorable al proyecto en la Junta de Castilla y León.

En cualquier caso, el tono general del debate ha sido de unidad en torno al proyecto de Gotion, pues todos los grupos han incidido en su apoyo a la instalación de las dos factorías de esta compañía china, pese a que ello no se haya plasmado posteriormente en un mayor grado de consenso en las propuestas a votación.

El tono cordial sólo se ha interrumpido en los intercambios de críticas entre Irene Carvajal y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, de quien la primera ha hecho referencia de una supuesta "ignorancia", al tiempo que ha mencionado en varias ocasiones al exalcalde de la ciudad y actual ministro de Transportes, Óscar Puente, como "nuestro Bruto local, el de los Idus de Marzo", en una referencia al asesinato del gobernante romano Julio César a manos de Bruto, que se utiliza en política actualmente para hablar de cambios en la lealtad.

Pedro Herrero, por su parte, ha incidido en observar la falta de apoyo de Vox al proyecto. "Parece mentira que en el PSOE respaldemos al alcalde y que su socio de gobierno quiera poner palos en las ruedas.

El Pleno, convocado tras la petición del Grupo Socialista, contaba con una propuesta de esta formación con cuatro puntos, dirigidos fundamentalmente a que el equipo de Gobierno aporte más información sobre los trámites a la oposición y a que trabaje en los ámbitos de la intermediación para la compra de parcelas por parte de Gotion y en las soluciones para los accesos por carretera a dichos terrenos. Todas ellas han sido rechazadas con los votos en contra de PP y Vox.

El Grupo Popular, por su parte, presentó una enmienda con cuatro propuestas, todas ellas han salido adelante y dos con un amplio grado de consenso ya que PSOE y VTLP han apoyado al PP en su votación. Se trata de cooperar en la redacción de los instrumentos de planeamiento

necesarios en el entorno de Vereda de Palomares, donde se pretende que se instalen las factorías; y un compromiso a seguir el trabajo con la Junta de Castilla y León para que Gotion pueda ser declarado proyecto de interés regional, algo que según el socialista Pedro Herrero la empresa china solicitó el pasado mes de agosto y sobre lo cual la Junta aún no ha dado el paso.

Mientras tanto, la propuesta dirigida a reclamar que el Gobierno de España designe un representante para participar en el Grupo de Trabajo constituido por el alcalde sobre el proyecto Gotion ha salido adelante con el apoyo de VTLP, con abstenciones de PSOE y Vox, mientras que la que incidía en facilitar junto al ministerio que dirige Óscar Puente un acceso directo desde los terrenos a la VA-30 se ha aprobado con los únicos votos a favor del PP. El voto en contra del PSOE.

El exregidor, ministro y de nuevo cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid tuvo su papel, como ha defendido Pedro Herrero, en la "germinación" durante su segundo mandato municipal del proyecto de la fábrica de baterías, entonces impulsada por la empresa Inobat. De hecho, Puente condujo la presentación del proyecto a la sociedad vallisoletana el pasado mes de julio, tras confirmarse que el Ministerio de Industria concedía dos ayudas del PERTE a Gotion por valor de 138 millones de euros.

Por ello, y porque una de las objeciones que se ha conocido a la modificación del PGOU en los terrenos en los que se pretende que se instale Gotion --primer trámite importante que debe dar el Ayuntamiento en este proceso-- ha sido la negativa de la Dirección General de Carreteras, las menciones al ministro y a su Ministerio han sido constantes por parte del PP y Vox en este debate.

En cuanto a las seis propuestas que planteaba Vox en su enmienda de adición, han quedado rechazadas todas con votos en contra de PP, PSOE y VTLP. Se dirigían, entre otros aspectos, a reclamar la prioridad de trabajadores y empresas de Valladolid y Castilla y León para las contrataciones y los trabajos logísticos y auxiliares, condicionando a ello las ayudas.

Pedro Herrero ha considerado "inconstitucional" exigir la contratación de trabajadores "locales o de nacionalidad española" o que los proveedores sean nacionales, algo que Carvajal ha replicado con vehemencia al reclamarle una sentencia judicial que sostenga dicha afirmación.

Irene Carvajal, en cualquier caso ha respaldado la mesa "interadministrativa" creada por el alcalde y de la que ella forma parte, pero ha instado al PSOE a pedir a Óscar Puente "la misma diligencia" con el proyecto que la que piden al Ayuntamiento.

EL PLENO "NO APORTA NADA"

El alcalde, en su intervención tras el debate, ha reafirmado el compromiso con la implantación y ha garantizado el trabajo "de manera tranquila, discreta, sin hacer ruidos" de su equipo en este proyecto y ha considerado prioritario acompañar el proyecto con rigor técnico, seguridad jurídica y una interlocución continuada con la empresa.

Por eso, ha apostado por el trabajo "técnico" para facilitar el suelo y avanzar en el planeamiento y ha considerado que a su "modo de ver" este Pleno "no aporta nada" a ello, si bien ha reconocido el "derecho" pleno del Grupo Socialista a solicitar su celebración.

Dentro de esos trabajos técnicos, representantes del área de Urbanismo y del Ministerio de Transportes han avanzado en las últimas fechas, tras el informe ministerial desfavorable al primer en lace propuesta, en una solución para una rotonda que dé acceso desde los terrenos a la VA-30.

La propuesta municipal, según sostiene el Consistorio, estaba contemplada en la revisión del PGOU aprobada en 2020.

Según la información trasladada por los servicios municipales, representantes de Gotion y del Urbanismo han mantenido numerosas reuniones técnicas sobre la disponibilidad de los terrenos y la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El Ayuntamiento ha informado después del Pleno de que trabaja en las cuestiones de gestión urbanística asociadas al futuro desarrollo industrial. Estas actuaciones deben seguir los procedimientos administrativos aplicables y respetar tanto la transparencia institucional como la necesaria reserva de las negociaciones privadas en curso.

Mientras tanto, el Consistorio ha afirmado en dicho comunicado que la Junta de Castilla y León tramita, "dentro del marco legal correspondiente", la solicitud de Gotion para que su iniciativa sea declarada Proyecto Industrial Prioritario. En esa "colaboración" con el Ejecutivo dirigido por Alfonso Fernández Mañueco ha ubicado Carnero el trabajo de Irene Carvajal para "encarrilar" con una de las consejerías que gestiona su partido, Vox, el informe ambiental favorable.

Pero Carnero ha subrayado que, para que se emita el mismo, hace falta que el Ministerio de Transportes emita el informe sobre las Carreteras.