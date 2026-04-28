El Conservatorio de Música de Valladolid celebra sus Jornadas de Puertas Abiertas del 27 al 30 de abril - CONSERVATORIO DE MÚSICA DE VALLADOLID

VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio de Música de Valladolid celebra Jornadas de Puertas Abiertas entre este lunes y el jueves con el objetivo de acercar la enseñanza musical profesional a toda la ciudadanía y permitir a los visitantes conocer la vida académica del centro de primera mano. Durante los cuatro días de duración de este evento, la institución busca mostrar su oferta formativa a través de una dinámica abierta al público.

Durante estas jornadas, los interesados tienen oportunidad de asistir libremente a clases individuales y colectivas, además de presenciar sesiones de música de cámara, conciertos y ensayos de diversas agrupaciones como bandas, orquestas de cuerda, orquestas sinfónicas e instrumentos de música antigua. Los visitantes pueden acceder a las actividades simplemente entrando en aquellas aulas que contaban con el cartel de "puertas abiertas" en la entrada.

La programación ha comenzado este lunes con clases de violín, tuba y trompa, y ha continuado con un concierto de Bandas y el Coro del AMPA en la Sala de Cámara. Por su parte, la jornada de este martes ha ofrecido clases colectivas de arpa, clarinete y violonchelo, además de una actuación protagonizada por un cuarteto de tubas a las 19.00 horas, completando así los primeros días del ciclo, según informaron a Europa Press fuentes del centro.

En cuanto a las jornadas de miércoles y jueves, destacan la exposición-concierto de instrumentos de música antigua prevista para el día 29, junto con los ensayos abiertos de la Orquesta de Cuerda y la Orquesta Sinfónica. Asimismo, el jueves se ha programado un taller-concierto de improvisación, conjuntos de guitarra y bajo eléctrico, y el cierre de la actividad a cargo de un quinteto de viento metal, que tendrá lugar a las 20.00 horas.

Paralelamente, los días 29 y 30, de 19.00 a 20.00 horas, el centro facilita sesiones informativas sobre las pruebas de acceso en la plaza interactiva del Conservatorio.

Cabe recordar que el plazo de inscripción para los futuros alumnos ya se encuentra abierto, por lo que los interesados pueden realizar el proceso de matrícula a través de la página web oficial de esta institución, que es un referente en la formación musical de la región.