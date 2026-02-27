El Conservatorio Profesional de Salamanca celebra el 4, 5 y 6 de marzo su Semana Cultural con tres conciertos familiares

El Conservatorio Profesional de Salamanca celebra su Semana Cultural con tres conciertos familiares abiertos a toda la ciudad - JCYL

SALAMANCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca acogerá los próximos días 4, 5 y 6 de marzo tres conciertos con motivo de su Semana Cultural protagonizados íntegramente por el alumnado del centro, por lo que invita a todo el público salmantino a disfrutar de la música en directo con entrada libre hasta completar el aforo.

La programación comenzará el 4 de marzo a las 19.30 horas con la representación de la ópera 'Hansel y Gretel', de Engelbert Humperdinck, basada en el célebre cuento infantil de los hermanos Grimm que combina la fantasía del relato clásico con una música rica en matices y profundamente evocadora.

El público podrá acompañar a los dos hermanos en su aventura por el bosque, a través de una historia llena de emoción y momentos inolvidables.

El 5 de marzo, también a las 19.30 horas, el auditorio cambiará de registro para ofrecer un concierto dedicado a los temas más conocidos del musical 'Los Miserables' con la música del célebre espectáculo inspirado en la novela de Víctor Hugo que sonará con toda su fuerza a través de algunas de sus canciones más emblemáticas.

La Semana Cultural culminará el 6 de marzo a las 20.00 horas con un concierto didáctico titulado 'La brújula mágica', protagonizado por la banda de Enseñanzas Elementales, una propuesta pensada para todos los públicos en la que la música se convertirá en vehículo de viaje para realizar un recorrido por diferentes rincones del mundo a través de sus sonidos y ritmos característicos.

Los tres conciertos han sido preparados por el alumnado y el profesorado del Conservatorio, que desean compartir con la ciudad el fruto de su trabajo artístico y educativo.