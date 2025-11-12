Consignado 289,6 millones para el sorteo de Navidad, con un gasto medio en CyL de 121,8 euros por habitante

Archivo - Preparación del bombo antes de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha consignado billetes para el sorteo extraordinario de Navidad por importe de 289,6 millones de euros, lo que supone 8,4 millones de euros más que en el sorteo de 2024, y la estimación es que cada castellanoyleonés gasta 121,8 euros de media.

Según los datos facilitados este miércoles por LAE, el gasto medio en España es de 76,08 euros por habitante, y es Castilla y León la Comunidad la que registra el mayo gasto medio por habitante, mientras que Melilla es la que tiene el menor gasto, 17,3 euros por habitante.

Además, este sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, ya que se han puesto a la venta 198 series de décimos, cinco más que en 2024..

Asimismo, Soria vuelve a ser la provincia donde más dinero se gastarán en este sorteo de Navidad, con una media de 285,09 euros por habitante, tras lo que se sitúa Palencia, con 149,4 euros de media y Burgos, con 142,8 euros.

En el resto de provincias, el gasto medio en Ávila es de 114,98 euros por habitante; en León, 113,79 euros; en Salamanca, 93,98 euros; en Segovia, 136,31 euros; en Valladolid, 94,18 euros y en Zamora, un gasto medio de 110,49 euros.

En 2024, se vendieron en Castilla y León billetes para el sorteo de Navidad por importe de 275,6 millones de euros, un incremento del 4,4 por ciento respecto al sorteo del año anterior, con un gasto medio por habitante de 115,8 euros.

En la Comunidad, el primer permio del sorteo, 'El Gordo' ha caído en tres ocasiones en la provincia de Ávila, concretamente en El Barraco eb 2018, El Hoyo de Pinares, en 2022 Poyales del Hoyo, en 2023; mientras que en Burgos, en la capital burgalesa en los años 1862, 1894, 1963 y 2018; en Aranda en 2012 y en Medina de Pomar en 1974.

'El Gordo' sonrió a León en 1098 y 2018, y a los municipios leoneses de Boñar en 1988, 2014, 2020; Columbrianos, 2022 y La Robla, en 2012; en la capital palentina en 1892, 1986 y 2013; en Becerril en 2023, Saldaña en 2010 y Venta de Baños en 1963 mientras que en Salamanca, el primer premio repartió suerte los años 2012, 2018, 2019, 2020 y 2023 y en los municipios salmantinos de Béjar, Cabrillas, Calvarrasa de Abajo y Cepeda en 2018 y Guijuelo en 2023.

En Segovia capital en 2000, 2002 y 2018; en Cantalejo en 1992 y Fuentepelayo en 2012; mientras que en Soria 'El Gordo' llegó en 2008, 2018 y 2022; en Almazán en 2006 y 2023, y en El Burgo de Osma en 2012.

En la capital vallisoletana el primer premio del sorteo de Navidad llegó en los años 1821, 1984, 2012, 2018, 2022 y 2023, en Arroyo de la Encomienda en 2022 y 2023; en Laguna en 2023; en Olmedo en 2012 y en Portillo, en 2023, mientras que en Zamora en los años 2018, 2020 y 2023 y en Puebla de Sanabria y Quiruelas de Vidriales en