El Consistorio leonés felicita las fiestas navideñas bajo el lema 'La luz de León vive en ti'

Imagen del vídeo institucional con el que el Ayuntamiento de León felicita las fiestas navideñas. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha publicado este viernes bajo el lema 'La luz de León vive en ti' la felicitación institucional de Navidad, con un formato audiovisual y protagonizada en esta ocasión por la luz, la que ilumina la ciudad y también la que reside en cada uno de los leoneses que, desde su tierra o añorándola en la distancia, disfrutan de estas fechas con especial ilusión.

El vídeo se desarrolla por completo en las calles de León y cuenta con la participación de servicios municipales como la Policía Local, los Bomberos o el servicio de Limpieza. Con ello, el Ayuntamiento rinde también homenaje a los trabajadores del Consistorio, que hacen cada día de León un lugar "más moderno, accesible, seguro y limpio".

En la felicitación audiovisual se suceden detalles de la decoración navideña de la ciudad, luces que iluminan estos días las calles y que complementan esa luz "que cada uno lleva dentro" en Navidad, que une y que está en abrazos, ilusiones, miradas y sueños, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Bajo el lema 'La luz de León vive en ti', el Ayuntamiento desea transmitir a toda la ciudad que disfrute de estas fechas y de los últimos días del año con ilusión y esperanza de cara al inicio del 2026, un año en el que León "seguirá brillando como solo sabe hacerlo un reino de estrellas milenarias".

En la elaboración del vídeo han colaborado, además, la Escuela de Música Tradicional de León a través de la asignatura de pandereta que imparte el profesor Gabriel González, la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y decenas de leoneses que se han unido bajo la premisa "juntos somos luz".

El vídeo está disponible en todas las redes sociales del Ayuntamiento de León (X, Facebook, Instagram y Youtube) y en apenas unas horas ha logrado ya llegar a miles de personas.