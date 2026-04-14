Constituida la Mesa de las Cortes con reparto igual para los tres grupos mayoritarios y composición paritaria

Se mantiene Francisco Vázquez, que pasa de vicepresidente primero a presidente, y entran cinco caras nuevas, una de ellas desde el Ejecutivo

PSOE se queda con la Secretaría primera de la Mesa que podría haber sido para el PP que ha optado por ceder seis votos a Vox

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura ha quedado constituida formalmente con la presencia de los tres grupos con mayor representación en el Parlamento autonómico --PP, PSOE y Vox-- y con la designación de dos miembros para cada uno de los partidos, tras el acuerdo alcanzado ayer entre PP y Vox por el que los 'populares' han cedido uno de los puestos a los de Santiago Abascal, que sólo tenían garantizada con sus votos la secretaría tercera.

El nuevo presidente de las Cortes es el 'popular' Francisco Vázquez, vicepresidente primero en las dos legislaturas precedentes y el único que se mantiene en la nueva composición del órgano de gobierno de la Cámara que renueva cinco caras y es paritaria --tres hombres y tres mujeres--.

Por su parte, la Vicepresidencia Primera ha sido para Vox, tras el citado acuerdo con el PP, con el salmantino Carlos Menéndez, mientras que la Vicepresidencia Segunda ha sido para el PSOE a través de la vicesecretaria del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio.

En cuanto a las secretarías se han repartido entre los tres partidos con más procuradores si bien en este caso el PSOE ha logrado con sus 30 escaños la Secretaría Primera que ocupará el secretario de Organización del partido, Daniel de la Rosa.

El PP, con 33 procuradores, se ha quedado con la Secretaría Segunda para la soriana Rocío Lucas y hasta hoy consejera de Educación en el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco --el BOCyL ha publicado este martes el cese de Lucas-- que finalmente ha obtenido 27 apoyos mientras que Susana Suárez, de Vox, ocupará la Secretaría Tercera, con 20 apoyos (14 de Vox y los seis del PP).

En todas las votaciones de los miembros de la Mesa se han registrado cinco votos en blanco, los mismos que los escaños de los integrantes del Grupo Mixto (UPL, 3; Por Ávila, 1 y Soria ¡Ya!, 1).

Con este esquema se repite el de la anterior legislatura, cuando también formaron parte de la Mesa los tres partidos mayoritarios, pero en este caso la formación con más procuradores, el PP, sí se ha hecho con la Presidencia.