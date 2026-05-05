Constituida una nueva asociación contra la planta de biogás de Pedrajas (Valladolid) que ya suma 200 inscritos

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN (VALLADOLID), 5 (EUROPA PRESS)

Una nueva asociación se ha constituido para luchar contra la planta de biogás que se proyecta en el municipio vallisoletano de Pedrajas de San Esteban y a la misma se han sumado en sólo una semana más de 200 personas.

La asociación, denominada 'Pedrajas Viva', ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press que pretende liderar la lucha vecinal contra esta planta y ha señalado que el hecho del alto número de inscripciones en tan poco tiempo es una demostración del "malestar" existente en el municipio por la posible instalación de la instalación.

La creación de esta asociación nace, según sus impulsores, "de la preocupación vecinal ante la posible implantación de esta instalación y su impacto en el entorno rural".

El colectivo ha afirmado que su objetivo es canalizar la oposición social, ofrecer información a la población y defender los intereses del municipio frente a lo que consideran un proyecto que "no tiene cabida" en Pedrajas.

La asociación ha explicado que el proyecto que presenta la empresa Biofertilizantes CH4 se sitúa a 2,5 kilómetros del municipio en lo alto del monte de Pedrajas y prevé procesar 140.000 toneladas de residuos de purines, lo que generará un tráfico diario de más de 45 camiones por el municipio.

El colectivo ha incidido en que sus objetivos son la protección del entorno natural de Pedrajas, la defensa de la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos de la localidad y la vigilancia y seguimiento de proyectos industriales, energéticos o infraestructuras "de posible impacto negativo para el municipio".

CONSECUENCIAS

'Pedrajas Viva' ha rechazado "radicalmente" el proyecto "por los gases y olores que genera, la posible contaminación de acuíferos, la degradación del entorno y por la pérdida de valor patrimonial".

Así, la asociación ha iniciado una serie de contactos con autoridades y diferentes asociaciones y colectivos para "sumar fuerzas" y ya trabaja en la planificación de diferentes actos reivindicativos, que empezarán con la recogida de firmas, la colocación de pancartas, y una "gran concentración" con el objetivo de dar visibilidad a su rechazo.

Durante la primera asamblea, los asistentes han expresado su preocupación sobre diversos aspectos y han puesto el énfasis especialmente en por qué la planta se ubicaría en Pedrajas y la ausencia de un estudio a mayor escala que respaldara el cumplimiento del principio de proximidad. Los vecinos consideran que "existen ubicaciones más apropiadas para la planta, especialmente aquellas más cercanas a la fuente de producción de los residuos".

'Pedrajas Viva' ha invitado a los vecinos del municipio y de la comarca a que se sumen al colectivo para la defensa de "su pueblo y su vida".