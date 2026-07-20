Constituido en Ávila el grupo de trabajo sobre la factoría de Nissan, al que esperan que se sume la empresa

Reunión de constitución del grupo de trabajo sobre la factoría de Nissan en Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila, la Diputación provincial, la Junta de Castilla y León y el Comité de Empresa de la factoría de Nissan han constituido este lunes un grupo de trabajo para abordar el futuro de la planta, al que esperan que se sume la compañía.

Así lo ha explicado, en un comunicado recogido por Europa Press, el Ayuntamiento de la capital, cuyo alcalde ha participado en la reunión de constitución de este grupo de trabajo.

Este órgano está integrado por las administraciones local, provincial y regional, así como por Comité de Empresa y el regidor abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha apuntado que se espera se sume la factoría abulense de Nissan.

Sánchez Cabrera ha abogado por el trabajo conjunto para conseguir que la planta "tenga presente y futuro", aunque ha mostrado su "preocupación" por el anuncio realizado de finalización de la alianza entre Renault y Nissan y por la situación de "incertidumbre" que se genera para los trabajadores y sus familias.

El alcalde de Ávila ha subrayado el capital humano con el que se cuenta en la planta abulense de Nissan es "una fortaleza que se debe tener en cuenta a la hora de valorar la competitividad de la fábrica" y, de esta forma, "poder implantar nueva carga de trabajo".

En este sentido ha recordado que los trabajadores hicieron "un esfuerzo muy importante hace unos años" cuando acordaron una reducción del sueldo de "casi un 20 por ciento". "Ese esfuerzo que hicieron lo tiene que tener ahora Nissan para poder traer nueva carga de trabajo y que tengamos oportunidades", ha subrayado el alcalde.

"La unión hace la fuerza y por eso la lealtad institucional del ayuntamiento va a estar al lado de los trabajadores, al lado de la empresa, al lado de la Junta de Castilla y León", ha enfatizado Sánchez Cabrera, que considera que la situación es "difícil" pero se ha mostrado optimista para "buscar nuevas oportunidades" para garantizar el empleo de Nissan.