Constituido el Equipo Técnico Interinstitucional de Recuperación de Las Médulas (León) tras los incendios

LEÓN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles se ha constituido y puesto en marcha el Equipo Técnico Interinstitucional de Recuperación (ETIR) del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas (León) con una primera reunión, presidida por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte y presidente de la Fundación Las Médulas, Gonzalo Santonja.

El ETIR incluye a las instituciones públicas y privadas que, una vez finalizados los incendios, se encargarán de implementar y gestionar el proceso de recuperación de este destacado Bien de Interés Cultural (BIC), declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

La constitución y puesta en marcha del ETIR se concibe como una de las actuaciones operativas "más destacadas" del Plan de Recuperación 'Las Médulas', elaborado después del incendio por el grupo autónomo de expertos que asesora a la Fundación Las Médulas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta de Castilla y León.

El objetivo principal de este Plan es desarrollar un marco de actuación eficaz y coordinada que permita la regeneración de las infraestructuras y elementos afectados por el incendio forestal en este importante territorio, además de proyectar Las Médulas como un "ejemplo internacional" de regeneración patrimonial, cohesión territorial y dinamización económica desde el patrimonio cultural, según ha asegurado Santonja en el transcurso de la reunión.

El ETIR está presidido por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, por delegación del presidente de la Junta de Castilla y León. Lo integran también las consejerías de Medio Ambiente y Sanidad, además de la Diputación de León; el Consejo Comarcal del Bierzo; los ayuntamientos de Carucedo, Puente de Domingo Flórez y Borrenes y representantes del CSIC, Unesco, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), el Ministerio de Cultura y colegios profesionales.

La primera reunión del ETIR ha servido para avanzar en el cronograma de actuaciones previstas e identificar el papel de todos los actores que participan en las diferentes acciones de recuperación, con objeto de garantizar una acción eficiente que evite superposiciones y duplicidades.

En el caso de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, esta labor coordinadora se suma a las acciones ya iniciadas para la construcción del nuevo Aula Arqueológica de Las Médulas y a la reparación del Mirador de Orellán, ambas incluidas entre las medidas urgentes adoptadas a través del Acuerdo 34/2025 de la Junta de Castilla y León.