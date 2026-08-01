Contenido el avance hacia Moreda del incendio de Veguellina (León) que afecta a unas 1.400 hectáreas

Un vehículo calcinado tras un incendio forestal, a 31 de julio de 2026, en Veguellina, León, Castilla y León (España) - Carlos Castro - Europa Press

LEÓN, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo que trabaja en el incendio forestal de Veguellina (León), declarado en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, ha frenado su avance hacia la localidad de Moreda tras los trabajos desarrollados durante la tarde del viernes y la noche, de modo que el fuego afecta actualmente a unas 1.400 hectáreas y cuenta con un perímetro de 27 kilómetros, si bien el frente situado al noroeste (al norte de Veguellina) ha avanzado hacia una zona de difícil acceso, con terreno escarpado y con riesgo de desprendimientos, lo que dificulta el trabajo de los medios terrestres.

Así lo ha explicado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), donde ha señalado que el incendio se encuentra en una situación "estable", ya que no ha aumentado ni su perímetro ni la superficie afectada, aunque ha advertido de que el operativo mantiene la vigilancia sobre dos frentes activos.

El primero de ellos, el que durante la tarde del viernes avanzó hacia Moreda impulsado por el intenso viento, permanece ahora contenido gracias al trabajo desarrollado por los medios aéreos hasta el ocaso y por los efectivos terrestres y la maquinaria durante toda la noche. En este sector no hay llama, aunque sí persisten puntos calientes, por lo que los equipos continúan vigilando la zona para evitar nuevas reproducciones.

La principal preocupación se centra ahora en el frente situado al noroeste del incendio, al norte de Veguellina, donde las llamas han alcanzado una zona de muy difícil acceso, con abundante roca y riesgo de desprendimientos, lo que impide la actuación de los medios terrestres y la maquinaria. Por este motivo, el operativo concentrará durante la jornada los medios aéreos en ese punto para contener el avance del fuego y evitar que cruce el cauce del río.

En concreto, en ese frente trabajarán cinco helicópteros ligeros, seis helicópteros medianos, dos pesados, un avión FOCA y un avión de coordinación del Ministerio, mientras que en el incendio participan alrededor de 250 efectivos, entre personal del operativo Infocal de León, Palencia, Segovia y Burgos, la Unidad Militar de Emergencias (UME), dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), un convoy de Cantabria y otro procedente de Alemania que se incorporará a lo largo del día.

Asimismo, Diego ha destacado que estos datos "reconocen el trabajo de todo el operativo", ya que, pese a la complejidad del incendio, el crecimiento registrado en las últimas 48 horas ha sido limitado, al pasar de unas 1.100 a menos de 1.400 hectáreas y de 22 a 27 kilómetros de perímetro.

El incendio mantiene evacuadas las localidades de Moreda, San Pedro de Olleros y Prado de Paradiñas, si bien únicamente cinco personas permanecen alojadas en el albergue habilitado en el pabellón de Cacabelos.