Continúa abierto hasta el 31 de octubre el plazo de propuestas para los Presupuestos Participativos de Salamanca

SALAMANCA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca mantiene abierto el proceso de la décima convocatoria de los Presupuestos Participativos hasta el próximo 31 de octubre, por lo que las personas empadronadas en Salamanca puede aún presentar sus propuestas.

El objetivo es que los ciudadanos, bien de manera individual o a través de colectivos o entidades de la ciudad participen en la elaboración del Presupuesto Municipal para el próximo ejercicio 2026 y realicen propuestas sobre las inversiones en la ciudad.

En la presente convocatoria está previsto que se someta a la participación social el 10 por ciento del Presupuesto Municipal referido a las inversiones que más afectan en la vida diaria de las personas.

Así, los salmantinos podrán participar en la elaboración de las partidas destinadas a obras nuevas, de reparación o remodelación de calles, mejoras en parques y jardines de la ciudad, actuaciones en la red de agua, iniciativas medioambientales o en instalaciones deportivas municipales, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado a Europa Press.

El proceso de participación se desarrollará en diversas fases, con una primera en la que los interesados, ya sea de forma individual o colectiva, podrán entregar sus iniciativas a través de los diferentes canales de comunicación habilitados a tal efecto.

Posteriormente, una vez recopiladas, se somete a la consideración de los técnicos municipales la viabilidad económica y técnica de las propuestas, y seguidamente el Consejo de Ciudad establecerá el orden de prioridad entre las viables, tras lo que, finalmente, será la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior la que determine su inclusión en el presupuesto.

Hasta el 31 de octubre se podrán elevar las iniciativas a través de la dirección de correo electrónico, la página web y en el registro municipal, así como en los buzones habilitados en los centros municipales de Iglesia Vieja de Pizarrales, Miguel de Unamuno, Julián Sánchez 'El Charro', Victoria Adrados, Luis Vives, Trujillo, Puente Ladrillo, Vistahermosa, Tejares, La Vega y Espacio Joven.