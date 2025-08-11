Continúa la búsqueda de una persona desaparecida en el término de Camporredondo (Valladolid)

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid continúa con el dispositivo de búsqueda que se puso en marcha este pasado sábado para localizar a un varón de 69 años que, al parecer, se había ausentado de su domicilio a mediodía del sábado en bicicleta. La bici fue localizada sobre las 23.00 horas en una zona de pinar en el término de Camporredondo, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Desde el primer momento de la desaparición se desplegaron equipos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y seguridad ciudadana, y ante la falta de resultados positivos se amplió el dispositivo con más efectivos del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS), Equipo Cinológico con perros especializados en búsqueda de personas, Equipo Pegaso con dron, USECIC, Servicio Aéreo con helicóptero y más agentes de Seguridad Ciudadana. El operativo de búsqueda cuenta con la participación activa de Servicios de Protección Civil.

La Guardia Civil continúa coordinando los esfuerzos en el terreno, cumpliendo con su función legalmente encomendada, con la firme intención de localizar a la desaparecida lo antes posible. Se ruega a cualquier persona que pueda aportar información relevante que contacte con las autoridades.