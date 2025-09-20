Continúa el episodio de contaminación por intrusión de masa de aire africano en Valladolid

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, a través del Servicio de Medio Ambiente, ha informado de que continúa el episodio de contaminación por intrusión de masa de aire africano en la ciudad ya que durante el viernes se superaron en algunas estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) los valores de referencia recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, por la presencia de partículas (PM10) en el aire ambiente en concentraciones superiores a 40 nanogramos por metro cúbico.

Esas partículas proceden del episodio de intrusión de partículas del norte de África, que se ha desarrollado en los últimos días conforme a los modelos y patrones de evolución proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), señala el Consistirio.

Este episodio se inició el pasado miércoles 17 de septiembre y continuará, al menos, durante el día de hoy. Dado que se trata de un episodio de origen natural, el Ayuntamiento no adoptará medidas estructurales, si bien informa que, atendiendo a los valores registrados de partículas (PM10), aunque la calidad del aire probablemente no afecte a la población general, puede presentar un "riesgo moderado" para los grupos vulnerables.

Para este colectivo, el Ayuntamiento recomienda considerar reducir las actividades prolongadas y energéticas al aire libre. Además, las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, y las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual, finaliza el comunicado.