Continúa la 'situación 1' de contaminación por ozono y se activa episodio de PM10 por aire africano en Valladolid

Archivo - Estación de medición RCCAVA decorada. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid mantiene activa la 'Situación 1, preventiva' por un episodio de contaminación por ozono y ha activado un episodio de partículas en suspensión (PM10) por intrusión de masa de aire africano.

En el caso de la contaminación por ozono, el Servicio de Medio Ambiente ha informado que se han registrado valores superiores a 100 microgramos (ug)/m3 de ozono en las estaciones de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) en cinco días consecutivos, en concreto los días 31 de agosto, 1, 2, 3 y 4 de septiembre.

De esta forma, se ha superado el valor establecido en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, por lo que se mantiene activa la 'Situación 1, preventiva', que se declaró ayer, 3 de septiembre, con las consiguientes medidas informativas.

El ozono que se encuentra en capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir de determinadas ocasiones a esa formación del ozono en la atmósfera.

En este contexto, el Ayuntamiento ha señalado que la previsión de altas temperaturas para este sábado puede hacer que los valores de ozono se mantengan altos, si bien prevé que la aparición de nubes a lo largo del día ocasionará una bajada de ozono a lo largo de la jornada y ya para el domingo.

Es importante, para no tener que activar medidas más restrictivas, que se utilice en los desplazamientos el transporte público sobre todo en las horas centrales del día, ha recomendado el Consistorio.

De igual forma, el Servicio de Medio Ambiente ha informaod que durante ayer, viernes 4 de septiembre, se superaron en todas las estaciones de medida de la RCCAVA los valores de referencia recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, por la presencia de partículas (PM10) en el aire ambiente, en concentraciones superiores a 40 ug/m3

Esas partículas proceden del episodio de intrusión de partículas del norte de África, que se ha desarrollado en los último día conforme a los modelos y patrones de evolución proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).