Los Contratistas consideran "privilegiado" al sector en 2020 y creen que será "locomotora económica"

La licitación de obra fue de 899 millones en 2020, un 19% menos, se muestran optimistas en 2021

La Cámara de Contratistas de Castilla y León considera que el sector ha sido "privilegiado" en pasado ejercicio al haber sufrido menos el impacto de la pandemia que otros ámbitos como el hostelero o el turístico y considera que la obra pública será "locomotora económica tras la COVID-19".

Así lo ha señalado el presidente de la Cámara, Enrique Pascual, quien ha realizado un balance de la licitación de obra a lo largo del pasado ejercicio, cuando se licitaron 899 millones, lo que supone un 19 por ciento menos que el año anterior, cuando ascendieron a 1.119 millones.

Pascual ha incidido en que el sector se puede considerar "privilegiado" si se compara con otros sectores y se tiene en cuenta lo que ha supuesto el año 2020 con el confinamiento o los sectores no esenciales sin trabajar, por ello cree que el de la licitación "es un buen dato".

De los 899 millones que se han licitado, a la Administración central le corresponden 406 millones, el 45 por ciento; a la regional 273, un 30 por ciento; y a la local 220, una cuarta parte del total, porcentajes "normales" salvo años "extraordinarios". Esto supone descensos que van desde el 21 por ciento del Gobierno central y el 19 de la administración local al 17 por ciento de la Junta.

El presidente de la Cámara ha explicado que esta es la obra licitada, para la que la previsión era de 2.189 millones de euros, pero al finalmente lo adjudicado es de 774 millones.

A este respecto, ha recordado que siempre han reivindicado que la diferencia entre lo previsto y lo que finalmente se licita se ajuste y así contar con una previsión de carga de trabajo real que permita a las empresas preparar sus medios o evite hacerse falsas ilusiones y que luego no llegue trabajo. Sin embargo, ha asegurado que no se les hace "mucho caso" en este apartado.

En concreto, según la Cámara, el índice de cumplimiento entre la licitación prevista y la realmente adjudicada fue de un 29 por ciento en el caso de la Administración central, un 38 en el caso de la autonómica y un 51 por ciento en el de la local, en total un 34 por ciento menos. Así, la licitación adjudicada por fecha de apertura al final, con 747 millones corresponde en un 50 por ciento a la Administración central con 373 millones, en un 29 por ciento a la autonómica con 219 y a la local en un 21 por ciento con 154 millones.

Pascual ha recordado que la licitación tuvo el pico más alto en 1999, con 4.568 millones de euros, pero tras la crisis económica de 2007, que llegó más tarde al sector, se llegó a una cifra mínima de 598 millones, lo que supuso un ajuste tanto de número de empresas como de trabajadores, tras lo que se ha ido recuperando lentamente.

En opinión de Pascual, en un territorio como Castilla y León debería haber una licitación mínima de en torno a 2.000 millones de euros y ha apuntado al "hándicap" que tiene la Comunidad en cuanto a su extensión y escasa población, por eso ha advertido de que el "reto" es estar "ahí" siempre "intentando que el territorio no se termine convirtiendo en un desierto en infraestructuras" y ha agregado que se está lejos del objetivo que consideran adecuado.

PREVISIONES

En cuanto a las previsiones para el presente ejercicio, el presidente de la Cámara ha asegurado que es un año "un poco extraño" porque habitualmente se hacen unas previsiones en febrero que se mantienen y suelen cumplirse con cierta exactitud.

Sin embargo, en esta ocasión se han revisado en junio porque sabían que si se solucionaba crisis sanitaria lo haría la económica y ha recordado que el año pasado fueron "bastante optimistas" pero en septiembre los rebrotes supusieron un "tropiezo".

Este año las previsiones eran prudentes y cuando se ha empezado a vacunar se ha observado una mejora en la confianza de la economía, ya que ésta se basa en sentiemientos, es "psicológica", por lo que de unas previsiones prudentes en febrero se han visto "gratamente obligados" a corregirlas al alza. Pascual ha aclarado que cuando ha empezado "seriamente" la vacunación, "la moral" y el "sentimiento" del empresariado "se ha venido arriba" y a todo el mundo le han entrado ganas de hacer cosas porque han visto la solución al problema, que era "incierta" en cuanto a tiempo para alcanzarla.

De esta mantera, las previsiones que maneja la Cámara para este año parte de una licitación prevista de 1.382 millones que estiman que se traducirá en 1.160 millones y una adjudicación final de 880 millones (420 la Administración central, 260 la regional y 200 la local".

Todo ello, ha aclarado, sin tener en cuenta los fondos de recuperación Next Generation, que considera que este año no tendrán especial recuperación y no se notarán hasta el siguiente, en su opinión personal.

Cuando lleguen, considera que será un año mejor e términos de actividad y se situará en cifras de 2019, por lo que no habrá problemas en el sector.

En cuanto a las previsiones por provincias, la Cámara estima que por parte de la Administración central (con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la cabeza) la provincia que más licitación tendrá será la de León, con 200 millones, seguida de la de Valladolid, con 94.

OTRAS ADMINISTRACIONES

Por parte de la Junta también León se situaría a la cabeza con 83 millones, seguidas de Palencia con 77, Burgos con 70 y Valladolid con 56 millones.

Finalmente, la licitación de las administraciones locales también será superior en León, donde se prevén 69 millones de euros, seguida de Salamanca con 57 y Burgos con 43. Entre las administraciones locales, ha señalado Pascual, destacan las diputaciones provinciales, con 100 millones de euros, los ayuntamientos de las capitales de provincia con 95 y, finalmente, el resto de consistorios con 107.

Enrique Pascual también ha hecho hincapié en lo que supone el volumen de negocio del sector de la construcción, tanto pública como privada, que ha recordado que en 2007 alcanzó su récord con 18.000 millones y tras una aceleración "lenta y sostenida" tras caer a 4.600 millones con la crisis se ha situado en 6.000 millones en 2019 y estima que en 2020 se cerrará por encima de esta cifra a pesar de la COVID.

Sin embargo, se ha mostrado optimista porque ya se está advirtiendo a España de que está "infraconstruyendo" y cree que las autoridades en algún momento reaccionarán, lo que es un motivo de esperanza porque "antes o después" habrá más actividad, máxime si se tiene en cuenta que fondos europeos incidir de manera importante.

En cuanto al número de empresas, de las 15.000 de 2009 se ha pasado a las 9.200 y se encuentra "bastante estabilizado" después de que en 2020 no se haya perdido, tras lo que ha destacado la resistencia y capacidad de asumir dificultades del sector.

Así, considera que hay potencial de crecimiento, para lo que ha recordado que se necesita mano de obra cualificada, que actualmente no se encuentra en un momento en el que el sector tiene en torno a los 67.000 trabajadores.