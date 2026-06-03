Contratistas CyL ven inviable soterrar en Valladolid con la nueva estación y piden a Carnero que explique cómo hacerlo

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, ha asegurado que la construcción de la nueva estación de trenes en Valladolid "no hace viable" el soterramiento, al tiempo que ha pedido al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, que mantiene su intención de llevarlo a cabo, que explique cómo lo va a hacer.

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa en la que ha dado a conocer los datos de licitación de obra pública de 2025 en la Comunidad. Interpelado por el modelo, ha insistido en su posicionamiento a favor del soterramiento porque no hacerlo significará jugar "en segunda división".

Ahora bien, ha reconocido que la construcción de la nueva estación, ya licitada, "tal y como está diseñada hace incompatible soterrar el tren". En este punto, se ha decantado por la integración al entender que, "a corto plazo", es la única opción.

De ahí que haya reclamado al alcalde no solo que manifieste su intención de soterrar, sino que explique cómo lo va a hacer "para no generar expectativas que no se van a cumplir".