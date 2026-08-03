Controladas reactivaciones del incendio de Burgohondo en La Adrada y El Tiemblo, y se trabaja en la presa del Horcajo

Un coche y una casa quemados en Casavieja, a 1 de agosto de 2026, en Ávila, Castilla y León (España). - Gabri Solera - Europa Press

ÁVILA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado en Burgohondo (Ávila) ha experimentado reactivaciones en diversos puntos, si bien se ha logrado controlar la situación en las producidas en el entorno de La Adrada y El Tiemblo, mientras se trabajar para estabilizar la situación tambié en la presa del Horcajo en Piedralaves.

El director técnico de extinción, Alejandro Peñalvo, ha explicado los trabajos realizados por el operativo este lunes, en el que la mañana se ha desarrollado con una situación "bastante calmada" por la bajada de temperaturas y la lluvia, con la que se ha conseguido "refrescar un poco" toda la zona del incendio.

Sin embargo, sobre las 12.00 horas, se ha abierto el cielo y se ha planteado la misma situación meteorológica que en días anteriores, con viento del suroeste que ha aumentado la intensidad ya para las 14.00 horas.

El viento y el calor han provocado así reactivaciones en diversos puntos, más leves al principio de la tarde y controlados con medios de tierra, pero que han "cogido más fuerza" unas horas después, sobre todo por encima del casco urbano de La Adrada y en la zona de la presa del Horcajo, en Piedralaves, ha apuntado el director.

De esta forma, se han activado medios para poder refrescar la zona, hacer un perímetro de control y evitar que las reactivaciones salieran a "una zona más amplia".

Por otra parte, se ha frenado una reactivación en el sector de El Tiemblo, por encima de la zona del castañar, donde han sido necesario también activar medios aéreos.

"En el momento actual tenemos las zonas controladas y seguimos trabajando, sobre todo en la parte de la presa del Horcajo, en Piedralaves", ha precisado Peñalvo, para detallar que en esta última zona hay medios desplegados de tierra y camiones autobomba "refrescando", apoyados por recursos aéreos. "Las líneas de control están establecidas y esperamos que de cara a la noche no tenga mayor problema para poderlo controlar", ha agregado.

De cara a la noche, ha apuntado que se vigilará, mientras la previsión es que los vientos cambien a norte y las temperaturas bajen. En concreto, las labores se centrarán en ir a apagar los puntos que se puedan ver cercanos a carreteras y en zonas "que puedan ser un poco problemáticas", de manera que por la mañana la situación sea "bastante más favorable".