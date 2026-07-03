Controlado el fuego de Pradela (León) que se declaró el 24 de junio

Imagen del incendio en Pradela (León) cuando estaba activo. - JCYL

LEÓN, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por controlado el incendio que se declaró en Pradela (León) en la noche del pasado 24 de junio a causa de una tormenta, el cual se ha mantenido activo durante 8 días y ha calcinado 350 hectáreas de superficie forestal.

Según ha señalado la Junta en la web de información sobre incendios forestales, Incyl, el fuego se ha controlado a las 22.00 horas de este jueves.

Las llamas se originaron el pasado 24 de junio a las 21.25 horas a causa de rayos y la situación llegó a alcanzar el índice de gravedad 2 en la noche del pasado sábado, cuando fue necesario desalojar a diez vecinos del municipio de Cela.

Según los datos de perimetración ya disponibles, el incendio ha afectado a 350 hectáreas de superficie forestal, de las cuales 150 son arboladas y 200 de matorral.

El dispositivo para la extinción, que llegó a contar con 77 medios, actualmente está formado sólo por seis, con cuatro agentes medioambientales o celadores, una cuadrilla terrestre y una ELIF o BRIF.