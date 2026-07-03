Controlado el fuego de Pradela (León) que se declaró el 24 de junio

Imagen del incendio en Pradela (León) cuando estaba activo.
Imagen del incendio en Pradela (León) cuando estaba activo. - JCYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 3 julio 2026 10:50
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   LEÓN, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Castilla y León ha dado por controlado el incendio que se declaró en Pradela (León) en la noche del pasado 24 de junio a causa de una tormenta, el cual se ha mantenido activo durante 8 días y ha calcinado 350 hectáreas de superficie forestal.

   Según ha señalado la Junta en la web de información sobre incendios forestales, Incyl, el fuego se ha controlado a las 22.00 horas de este jueves.

   Las llamas se originaron el pasado 24 de junio a las 21.25 horas a causa de rayos y la situación llegó a alcanzar el índice de gravedad 2 en la noche del pasado sábado, cuando fue necesario desalojar a diez vecinos del municipio de Cela.

   Según los datos de perimetración ya disponibles, el incendio ha afectado a 350 hectáreas de superficie forestal, de las cuales 150 son arboladas y 200 de matorral.

   El dispositivo para la extinción, que llegó a contar con 77 medios, actualmente está formado sólo por seis, con cuatro agentes medioambientales o celadores, una cuadrilla terrestre y una ELIF o BRIF.

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