Controlado un incendio forestal en Pancorbo (Burgos) tras subir a gravedad 2 - JCYL

BURGOS, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de Pancorbo (Burgos) ha alcanzado el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2), aunque ha quedado controlado poco más de una hora y media después de su inicio, según los datos de la Junta de Castilla y León.

El fuego se ha iniciado a las 17.10 horas y ha llegado a alcanzar el IGR-2 a las 18.04 horas, de acuerdo con la información de seguimiento del incendio.

A las 18.52 horas, el incendio ha pasado a estado controlado y el Índice de Gravedad Potencial se ha situado en nivel 0, después de desaparecer las causas que habían motivado la declaración del IGR-2, según ha informado Naturaleza Castilla y León.

El incendio se ha localizado en la comarca de Miranda de Ebro, concretamente en el municipio y localidad de Pancorbo. La causa probable del fuego permanece en investigación.

La evolución del incendio ha permitido rebajar en menos de dos horas el nivel de gravedad desde el IGR-2 hasta el IGR-0, sin que la información disponible aporte datos sobre superficie afectada ni sobre posibles daños personales o materiales.