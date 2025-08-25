Convocada una concentración en Cervera contra "la pésima gestión" por los incendios en la Montaña Palentina

PALENCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la Montaña Palentina han convocado una concentración ciudadana mañana en Cervera de Pisuerga (Palencia), a partir de las 20.00 horas, para mostrar su rechazo a la "desidia y pésima gestión de medios y recursos" mostrada por las administraciones públicas y distintos organismos gestores ante el "desastre natural" que ha calcinado parte de este paraje, de la Montaña Leonesa y "de tantos otros singulares de la geografía castellana y leonesa".

"Lo hacemos también contra la precariedad y las malas condiciones laborales y en defensa de los derechos de nuestras cuadrillas forestales, agentes medioambientales, bomberos forestales y cuanto personal se haya visto involucrado profesionalmente en la lucha contra estos incendios forestales que hoy tiznan de negro nuestros paisajes y que han puesto todo de su parte para proteger este territorio", señala parte del manifiesto que se leerá mañana en la movilización y al que ha tenido acceso Europa Press.

Los convocantes exigen, además, la inversión de recursos públicos "necesaria para la prevención de incendios forestales a lo largo de todo el año, "sin escatimar ni un solo céntimo". "Hemos escuchado ya muchas veces esa frase de que los incendios forestales se apagan en invierno, pero nuestra dirigencia política se sigue empeñando en sobrecargar de trabajo a las cuadrillas en los meses de verano. Exigimos la atención continuada que nuestro medio natural merece", añade.

Por otra parte, reclamará asumir "responsabilidades políticas", al entender que la toma de decisiones que un alto cargo político las "conlleva". "Deben admitirlas una vez que se demuestra que, las medidas adoptadas, resultan incompletas e ineficaces", ha añadido.

Los convocatentes han asegurado que la movilización surge de forma "espontánea" y está "exenta de todo matiz político pero repleta de justicia social". "Para hacernos notar. Para demostrar a toda la provincia, a toda la Comunidad Autónoma y a toda España que existimos", finalizan.