Convocada una nueva edición del certamen leonés de nueva creación fotográfica 'Expositivos'

Cartel del Certamen de Nueva Creación Fotográfica Expositivos 26 impulsado por el Consistorio de León en colaboración con León es Photo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, en colaboración con León es Photo, impulsa un año más el Certamen de Nueva Creación Fotográfica Expositivos 26, que alcanza su sexta edición y cuyo periodo de presentación de proyectos se prolongará hasta el 12 de abril de 2026.

La convocatoria está dirigida a artistas mayores de edad con residencia legal en España y cada participante podrá presentar un único proyecto de reciente creación, teniendo entera libertad temática y técnica. Toda la información, las bases y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en la web www.leonesphoto.es.

La iniciativa está destinada a fomentar y visibilizar el desarrollo de nuevas ideas, brindando a los artistas todos los recursos necesarios para la materialización de sus proyectos en forma de exposición y contribuyendo a la profesionalización de artistas en la escena contemporánea.

Respaldado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la fotografía y de las artes visuales, 'Expositivos 26' otorgará cuatro premios que incluyen el apoyo curatorial, la producción íntegra y la exposición en otoño de los proyectos galardonados en el Palacín, que ejerce como plataforma de apoyo y difusión del arte a través de convocatorias abiertas para la producción, apoyo, tutelaje y promoción de artistas emergentes.

Dos de los premios serán destinados a artistas nacidos o residentes en León, subrayando la importancia de la vinculación local en la promoción del arte, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Actualmente se puede visitar en el Palacín de León la muestra de Expositivos relativa a la convocatoria de 2025, con los proyectos sobre las cuatro estaciones del volcán Tajogaite en 'Treinta y seis vistas del Monte Fuji', de Eduardo Nave; 'Hiato alpino, la nieve ya no sabe a nieve', de Filippo Poli; 'Donde estamos nosotros', de Azul G. Vargas e 'Igual que nunca', de Víctor Justel, comisariados por Mario Castro. Las muestras cosechan una "altísima acogida" por parte del público, al igual que las actividades complementarias programadas en paralelo.