Convocada una nueva edición del certamen leonés de nueva creación fotográfica 'Expositivos'

martes, 16 diciembre 2025 12:54
LEÓN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, en colaboración con León es Photo, impulsa un año más el Certamen de Nueva Creación Fotográfica Expositivos 26, que alcanza su sexta edición y cuyo periodo de presentación de proyectos se prolongará hasta el 12 de abril de 2026.

La convocatoria está dirigida a artistas mayores de edad con residencia legal en España y cada participante podrá presentar un único proyecto de reciente creación, teniendo entera libertad temática y técnica. Toda la información, las bases y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en la web www.leonesphoto.es.

La iniciativa está destinada a fomentar y visibilizar el desarrollo de nuevas ideas, brindando a los artistas todos los recursos necesarios para la materialización de sus proyectos en forma de exposición y contribuyendo a la profesionalización de artistas en la escena contemporánea.

Respaldado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la fotografía y de las artes visuales, 'Expositivos 26' otorgará cuatro premios que incluyen el apoyo curatorial, la producción íntegra y la exposición en otoño de los proyectos galardonados en el Palacín, que ejerce como plataforma de apoyo y difusión del arte a través de convocatorias abiertas para la producción, apoyo, tutelaje y promoción de artistas emergentes.

Dos de los premios serán destinados a artistas nacidos o residentes en León, subrayando la importancia de la vinculación local en la promoción del arte, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Actualmente se puede visitar en el Palacín de León la muestra de Expositivos relativa a la convocatoria de 2025, con los proyectos sobre las cuatro estaciones del volcán Tajogaite en 'Treinta y seis vistas del Monte Fuji', de Eduardo Nave; 'Hiato alpino, la nieve ya no sabe a nieve', de Filippo Poli; 'Donde estamos nosotros', de Azul G. Vargas e 'Igual que nunca', de Víctor Justel, comisariados por Mario Castro. Las muestras cosechan una "altísima acogida" por parte del público, al igual que las actividades complementarias programadas en paralelo.

