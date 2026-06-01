Convocadas 100 ayudas para que las universidades públicas contraten técnicos de apoyo a la investigación

Archivo - Imagen de un investigador en un laboratorio - JCYL - Archivo

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) - La Consejería de Educación ha convocado 100 ayudas con una cuantía de 21.500 euros al año cada una destinadas a que las universidades públicas de Castilla y León contraten personal técnico de apoyo a la investigación con el objetivo de facilitar el acceso de los jóvenes al empleo cualificado y reforzar al mismo tiempo la actividad investigadora de las instituciones académicas.

Del total de ayudas convocadas en régimen de concurrencia competitiva 35 estarán dirigidas a titulados de Formación Profesional y las 65 restantes a jóvenes con titulación universitaria.

Podrán solicitar las ayudas jóvenes empadronados en Castilla y León al menos durante los seis últimos meses, que cuenten con un título de técnico, de técnico superior de Formación Profesional o con una titulación universitaria de las exigidas en las plazas ofertadas, y que además estén inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil.

Entre los requisitos de este fichero figuran ser menor de 30 años y no encontrarse estudiando ni trabajando en el momento de la inscripción.

La Consejería de Educación ha precisado que las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid serán las encargadas de realizar la contratación de los 100 técnicos de apoyo a la investigación.

La duración máxima de las ayudas será de dos años desde la fecha que se establezca en la orden de concesión de la convocatoria publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el día 29 de junio a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León o en el Portal de Educación .

Educación ha recordado que esta línea de ayudas, que se convoca desde 2015, ha contribuido a mejorar el acceso de los jóvenes al empleo en puestos relacionados con su formación. "El elevado interés que despiertan estas subvenciones se refleja en el número de solicitudes registradas en cada edición, así como en la incorporación posterior de los beneficiarios al mercado laboral, una vez finalizados sus contratos", han indicado las mismas fuentes.