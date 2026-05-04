Convocadas ayudas de hasta 3.000 euros para apoyar a los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo

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VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de este lunes, 4 de mayo, la convocatoria de las subvenciones de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo destinadas a paliar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que hayan sufrido una suspensión de contrato o una reducción de jornada a raíz de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

La convocatoria está dirigida a los trabajadores de centros de trabajo ubicados en Castilla y León que se hayan visto afectados por expedientes de regulación temporal de empleo durante al menos diez días en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026.

Este programa contempla una ayuda de 10 euros por cada jornada completa de suspensión, hasta un máximo de 300 jornadas, lo que permite alcanzar una cuantía de 3.000 euros por persona beneficiaria mientras que en los supuestos de reducción temporal de jornada o contratos a tiempo parcial, la ayuda se calculará de forma proporcional.

La convocatoria, que se tramita en régimen de concesión directa, cuenta con un presupuesto inicial de 780.000 euros que se podrá duplicar en función del número de solicitudes "con el fin de atender al mayor número de trabajadores posible", han precisado desde el Gobierno autonómico.

Se podrán acoger a las ayudas los trabajadores afectados por ERTE de cualquier naturaleza: ETOP, Fuerza Mayor, Mecanismo Red, así como aquellos establecidos por resolución judicial en un procedimiento concursal. También podrán beneficiarse de las ayudas los trabajadores fijos discontinuos cuando la interrupción o finalización anticipada de su actividad derive de este tipo de situaciones.

Las solicitudes se podrán presentarse a partir de mañana, martes 5 de mayo, y hasta el día 25 y se podrán formalizar tanto de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León como de manera presencial, conforme a la normativa vigente.

Industria ha precisado que esta convocatoria ordinaria, se ha complementado con las ayudas extraordinarias convocadas para paliar la pérdida de poder adquisitivo en expedientes derivados de las inundaciones del pasado mes de febrero.

"Con estas ayudas, la Junta de Castilla y León trata de apoyar a los trabajadores que atraviesan situaciones complicadas como consecuencia de crisis empresariales, contribuyendo a amortiguar el impacto económico que conlleva la suspensión de empleo o la reducción de la jornada laboral a raíz de un expediente de regulación de empleo", han explicado las mismas fuentes.