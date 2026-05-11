Convocadas las ayudas de la intervención sectorial apícola para la campaña 2026 que se podrán pedir hasta el 10 de junio

Archivo - Apicultoras en una explotación de abejas en Extremadura. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de este lunes, 11 de mayo, en extracto de la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan para la campaña apícola de 2026 las ayudas de la intervención sectorial apícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 en la Comunidad Autónoma.

La campaña apícola comprende entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026 y el plazo de presentación de solicitudes comienza el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castila y León, es decir, mañana, martes 12 de mayo, y finalizará el próximo 10 de junio.

Podrán beneficarse de las ayudas las personas físicas o jurídicas, o entes sin personalidad jurídica, titulares de explotaciones apícolas, incluidas aquellas de titularidad compartida establecida en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que cumplan los requisitos establecidos en la presente orden.

También podrán acogerse a las ayudas las cooperativas apícolas y organizaciones representativas con personalidad jurídica propia en las que se verifiquen al menos 150 colmenas, en la medida que sus socios o asociados cumplan los requisitos establecidos en la presente orden.

La Orden se referiere a las ayudas de la Intervención Sectorial Apícola (en adelante ISA) en el marco del plan estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 en la Comunidad de Castilla y León y se concederán con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad de para el año 2026 por el importe correspondiente a la cantidad que sea asignada mediante la Conferencia Sectorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, la ayuda estará participada en un 50 por ciento por los fondos FEAGA y, como máximo, en un 25 por ciento con los fondos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. "No obstante, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, se podrá ampliar la dotación inicial en una cuantía adicional de hasta un 50 por ciento, sin necesidad de nueva convocatoria", precisa la Consejería en el extracto de la Orden publicado en el Bocyl.