Convocado el premio 'Paladea con P de Palencia' que reconocerá la excelencia gastronómica

Presentación del premio 'Paladea con P' - EUROPA PRESS

PALENCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Cocineros 'La Bella Desconocida', los Productores de Palencia integrados en CEOE Palencia y la Asociación de Gourmets de Palencia han convocado el Premio a la Excelencia Gastronómica Palentina 'Paladea con P de Palencia', un reconocimiento destinado a fomentar el conocimiento, el disfrute y la proyección de la gastronomía palentina.

El proyecto, que se ha presentado este martes, nace con el triple objetivo de poner en valor los productos de la tierra, las recetas tradicionales y el talento del sector hostelero, al tiempo que refuerza la Marca Gastronómica Palentina como elemento de atracción cultural, turística y económica dentro y fuera de la provincia.

La iniciativa se va a desarrollar a lo largo de un calendario de encuentros gastronómicos mensuales, que se celebrarán los segundos jueves de cada mes en distintos restaurantes de la capital.

En cada cita, los asistentes disfrutarán de menús elaborados con productos autóctonos de la provincia en una experiencia que combina cocina, territorio y cultura.

La iniciativa contará además con la presencia de 'influencers' gastronómicos como Charlito Cooks y Javier Sansegundo, que participarán en las degustaciones y difundirán la experiencia a través de sus plataformas digitales, contribuyendo a la proyección exterior de la gastronomía palentina.

El proyecto nace en la capital, pero sus promotores esperan que pueda extenderse a establecimientos de la provincia es sucesivas convocatorias.

La iniciativa culminará en marzo de 2027, cuando se celebrará una gala de reconocimiento en la que se entregará el premio 'Paladea con P de Palencia' y dos accésits a los restaurantes que hayan destacado durante el año por la calidad, creatividad y excelencia de sus propuestas culinarias.

Este galardón nace con vocación de permanencia y pretende consolidarse como un referente anual del sector para reconocer el trabajo de los profesionales que mantienen viva la tradición culinaria palentina y contribuyen al dinamismo del sector agroalimentario y hostelero de la provincia.

Entre los establecimientos participantes se encuentran La Parrilla de Don Jamón, La Claretería, Tócale, Hotel Rey Sancho, La Brasería, La Traserilla, Hotel Castilla Vieja, La Encina y la Cervecería San José.