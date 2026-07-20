Convocados los Premios 'Mariano Rodríguez', que reconocen el talento investigador joven con acento leonés

Archivo - Una de las integramtes del grupo de investigación veterinaria Entropia de la ULE. - ULE - Archivo

LEÓN, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Carolina Rodríguez ha convocado los XXXI Premios 'Mariano Rodríguez', unos galardones que desde hace más de tres décadas distinguen la investigación de las nuevas generaciones y contribuyen a impulsar el conocimiento científico vinculado a la Universidad de León (ULE) y a la provincia leonesa.

Los Premios están dirigidos a investigadores que hayan finalizado sus estudios oficiales de grado con posterioridad al 1 de enero de 2019 y podrán concurrir con trabajos inéditos, individuales o colectivos, relacionados con León y su provincia o desarrollados en el ámbito de la Universidad de León, cualquiera que sea su disciplina científica.

La convocatoria contempla la concesión de dos premios indivisibles de 3.000 euros, uno en el área de Ciencias de la Naturaleza y Técnicas y otro en Ciencias Sociales y Humanidades. Además, el jurado podrá conceder un accésit de 600 euros en cada una de las modalidades cuando la calidad de los trabajos presentados así lo aconseje, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Los originales deberán presentarse antes del 21 de diciembre de 2026 en el Registro General de la ULE, tanto en formato impreso como en soporte digital, de acuerdo con las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria. El fallo del jurado se hará público antes del 1 de abril de 2027 y los premios se entregarán durante el acto académico con motivo de la festividad de San Isidoro, patrón de la Universidad de León.